Общество 13.05.2022 в 08:56

В Улан-Удэ предложили продлить отопительный сезон до конца мая

С такой инициативой выступил глава Роспотребнадзора
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ предложили продлить отопительный сезон до конца мая
12 мая на заседании Республиканского оперативного штаба по коронавирусной инфекции руководитель Управления Роспотребнадзора Бурятии Сергей Ханхареев обратил внимание на необходимость вакцинации и ревакцинации против ковида, а также поддержание необходимого уровня тестирования. Кроме того, главный санврач республики предложил продлить отопительный сезон для сдерживания заболеваемости ОРВИ и COVID-19.

- За прошедшую неделю показатель заболеваемость коронавирусом снизился на 24% в сравнении с предыдущей неделей. Но вместе с тем необходимо учитывать, что неделя была праздничной, характеризовалась низкой обращаемостью и, соответственно, может отражать не совсем истинную картину эпидситуации. Поэтому успокаиваться рано, необходимо держать ситуацию на контроле, - отметил Сергей Ханхареев, - В настоящее время в республике наблюдается неустойчивая погода с резкими перепадами температур, на фоне которых возрастают риски инфицирования ОРВИ и COVID-19. В связи с этим с целью поддержания оптимального микроклимата в организациях, учреждениях и жилых помещениях и сдерживания заболеваемости главам муниципальных образований предложено продлить отопительный сезон до 30 мая.

Фото: pixabay.com
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