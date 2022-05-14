Общество 14.05.2022 в 09:00

Как встретили «бурятскую» француженку на родине

«Номер один» продолжает следить за судьбой француженки Кристель Ремо, прожившей несколько лет в Бурятии
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Текст: Дмитрий Родионов
Как встретили «бурятскую» француженку на родине
Напомним, музыкант-баянист из Франции Кристель Ремо  в 2017 году  переехала в Бурятию. Купила в Зверосовхозе дом и решила осесть здесь окончательно. Сама она выросла на ферме недалеко от французского города Бордо и говорит, что опыт сельского хозяйства имеется - у ее мамы полтора гектара виноградников. А что выращивать в Бурятии, ей было неважно. Вместо винограда и кукурузы – картошка, помидоры и кабачки.
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Француженке очень нравилась Бурятия, традиции и национальная культура. Кристель выучила русский язык и одновременно организовала занятия вокалом и хореографией детей в народном ансамбле «Далитай» («Крылатые»). Запустив программы обмена между школьниками Бурятии и Францией, вывозя в Париж наш самодеятельный танцевальный коллектив. По ее словам, во Франции  ансамбль из Бурятии принимали очень хорошо.  В концертных залах, а концерты проходили в основном в небольших деревнях и городках, всегда царил аншлаг. Зрители увидели народные танцы, ёхор, насладились живым звуком национальных инструментов.

Однако после начала спецоперации РФ поссорилась с большинством европейских стран, в том числе с такой ранее дружественной страной, как Франция. Французское посольство потребовало всех французов срочно покинуть Россию, и Кристель Ремо вынужденно  бросила все нажитое имущество, свой дом в Зверосовхозе и с двумя чемонданами уехала во Францию.

Но родина ее приняла неприветливо. Кристель рассказывает, что  рассчитывала устроиться в своей родной деревне Серку на сельскохозяйственные работы и начать все с нуля. В перспективе она собирается заняться сельским хозяйством, получив статус самозанятого во Франции и выращивая фрукты и овощи, чтобы, по ее словам, «голова не болела от тревог». А для начала  нужно купить машину, поскольку во французской провинции не ходит общественный транспорт. Для этого женщина планировала работать на сезонном сборе фруктов, чтобы поправить свое материальное положение, пошатнувшееся в связи с экстренным переездом. 

«Но оказалось,  все вакансии, на которые я рассчитывала, заняты беженцами из Украины,  - рассказала Кристель. - Им платят пособия, и они работают на сельхозработах»


Она отмечает, что удивлена, поскольку ее деревня находится на самом юго-западе страны, в глухой окраине, граничащей с Испанией.  Это довольно бедная, по меркам Франции, провинция с высокой долей безработицы, где зарплата в 600 - 1000 евро считается хорошей. Хотя жизнь, как она уверяет, там гораздо дороже, чем в России. 

Например, цена литра бензина достигает двух евро, высока и налоговая нагрузка. Кристель Ремо считает, что если до этой, самой далекой части Франции добрались украинские беженцы, то это говорит о масштабе гуманитарной катастрофы в Украине. Кристель пожаловалась, что ей, как гражданке Франции, не полагается пособие. Хотя, по сути, она так же бежала на родину, бросив все нажитое  в связи с началом  спецоперации. 

Пока же Кристель живет у родственников, пытаясь устроиться на работу в другой деревне. Но больше всего ее беспокоит судьба двух французских котов, которых она    оставила на передержку знакомым в Бурятии, поскольку четвероногих не пускали в самолет. Оба кота приучены к лоткам, кастрированы, добрые и спокойные. Как уверяет Кристель Ремо, «первый кот вообще обладает лечебными свойствами - лечит ревматизм и переломы просто ложась на место поражения, быстро исцеляя человека».  Рассказывая о своих домашних животных, Кристель Ремо плачет и обращается к нашим читателям с просьбой приютить ее любимцев. Телефон временных хозяев можно узнать в редакции. 

Дмитрий Родионов, «Номер один». 
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Франция

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