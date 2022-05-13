Общество 13.05.2022 в 15:10

В Бурятии возник конфликт вокруг сточных вод и мусора с кораблей Байкала

МПР республики проиграло первый раунд разбирательства
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Текст: Петр Санжиев
В Бурятии возник конфликт вокруг сточных вод и мусора с кораблей Байкала
Енисейское бассейновое водное управление Росводресурсов высказало недовольство тем, как в Бурятии обстоят дела с организацией сбора отходов, которые производятся на судах, плавающих в акватории Байкала. Это выглядит особенно актуально накануне летнего туристического сезона на озере.

В Управлении пришли к выводу, что в нарушение водного законодательства в акватории озера Байкал отсутствует инженерная инфраструктура внутренних водных путей, направленная на организацию отходов, в том числе, нефтесодержащих вод, образуемых на судах. Под «организацией отходов» ведомство, очевидно, подразумевает наличие четко налаженной, задокументированной системы обращения с отходами с кораблей Байкала.

Ведомство обвинило бурятские власти в том, что они занимают недостаточно активную позицию в данном экологическом вопросе.

Управление напомнило, что еще в начале 2016 года прошло заседание межведомственной Комиссии по вопросам охраны озера Байкал. На нем министр природных ресурсов России предписал органам исполнительной власти Бурятии при формировании схем обращения с отходами учесть необходимость создания пунктов сбора подсланевых вод и хозбытовых стоков с судов, а также точек обезвреживания этих отходов. Еще в минприроды России ждали каких-то предложений по альтернативным вариантам создания системы (объектов) сбора указанных вод с судов, размещенных в акватории Байкала.

«Ни правительством Республики Бурятия, ни министерством природных ресурсов и экологии Республики Бурятия никаких действий не было предпринято», - констатировал истец в зале суда.

МПР республики, как ответчик, не согласилось с тем, что оно бездействует и даже заявило, что никакой переписки, свидетельствующих о бездействии ответчика не представлено. Кроме того, «каких-либо предложений в течение последних 5 лет о внесении изменений именно в территориальную схему с указанием конкретных мест, площадок, объемов работы от истца не поступало».

Видимо, в бурятском МПР надеялись, что Енисейское бассейновое управление подскажет, где следует возвести объекты.

Напомним, республиканская территориальная схема в области обращения с отходами была утверждена через восемь месяцев того же 2016 года, когда прошло упомянутое совещание в Москве. Мероприятия по строительству пунктов приема нефтесодержащих вод, сточных вод и мусора с судов отражены в схеме не были. Что МПР Бурятии не отрицало.

В итоге, суд признал доводы бурятских чиновников, отбивавшихся от исковых требований, несостоятельными.

На МПР республики возложили обязанность включить пункты приема нефтесодержащих вод, сточных вод и мусора с судов в территориальную схему обращения с отходами Бурятии. Помимо этого, министерство обязали включить в соответствующую региональную программу мероприятия по строительству пунктов приема нефтесодержащих вод, сточных вод и мусора с судов. Ну и, разумеется, обеспечить реализацию данной программы.

Министерство, будучи недовольным решением первой инстанции, подало апелляционную жалобу в Верховный суд Бурятии. Очевидно, лелеет надежду увернуться от обязанности заниматься вопросом отходов с туристических теплоходов и других «посудин», бороздящих просторы славного моря - священного Байкала.

Фото: «Номер один»
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