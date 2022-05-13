Общество 13.05.2022 в 17:50

В Улан-Удэ ушло в суд дело Натальи Бухольцевой

Бывший главврач горполиклиники и ее знакомая обвиняются в мошенничестве и превышении должностных полномочий
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ ушло в суд дело Натальи Бухольцевой
В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главного врача городской поликлиники № 6 Натальи Бухольцевой и ее соучастницы - представителя коммерческой организации, обвиняемых (в зависимости от участия) в «мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения в особо крупном размере» и в «превышении должностных полномочий», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

По данным следствия, в конце 2017 года главный врач поликлиники вступила в сговор с представителем коммерческой организации. Они решили совершить хищение денежных средств учреждения здравоохранения под видом оплаты фиктивного договора аренды медицинского оборудования. Главный врач, действуя неправомерно, организовала проведение открытого аукциона, рассчитанного на победу фирмы ее соучастницы, после чего в конце января 2018 года заключила договор аренды медицинского оборудования сроком на 48 месяцев и ежемесячными платежами почти в 1,5 млн рублей на общую сумму более 70 млн рублей.

После этого в поликлинику была передана лишь часть имущества, предусмотренного контрактом. Отсутствовали две дорогостоящие лазерные офтальмологические установки с принадлежностями, стоимость аренды которых составляла почти треть от суммы ежемесячных платежей.

Далее, действуя в рамках преступного плана, главный врач поликлиники подписала акт приемки полного комплекта медицинского оборудования, после чего ежемесячно обеспечивала перечисление арендных платежей на счета фирмы своей соучастницы. Даже после того, как ее назначили на вышестоящую должность, женщина путем обмана нового главного врача поликлиники и злоупотребления его доверием продолжала выполнять взятую на себя преступную роль, обеспечивая оплату учреждением аренды несуществующих лазерных установок. Таким путем, соучастницы совершили хищение денежных средств учреждения на общую сумму более 9 млн рублей.

В настоящее время в ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, Наталья Бухольцева в интервью «Номеру один» отвергала обвинения, ссылаясь на «заказной» характер дела против нее. Однако чуть позже в отношении нее возбуждались новые уголовные дела, которые связаны с нецелевым расходованием денежных средств и вновь - с мошенничеством, сообщало Следственное управление СКР по Бурятии.

Фото: «Номер один»
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