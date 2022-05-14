Общество 14.05.2022 в 09:28
Два новейших пассажирских катамарана на подводных крыльях будут курсировать по Байкалу
Судна изготовит рыбинский судозавод по соглашению с АО "Восточно-Сибирское речное пароходство"
Текст: Нина Павлова
АО "Судостроительный завод "Вымпел" в пятницу заложило первое пассажирское судно катамаранного на подводных крыльях. Рыбинский судозавод по соглашению с АО "Восточно-Сибирское речное пароходство" (ВСРП) изготовит два таких судна. Оба будут приобретены в лизинг и будут эксплуатироваться на Байкале, сообщает "Интерфакс".
Контрактная цена каждого судна составит 365 млн рублей, общая цена каждого договора с учетом лизинговых платежей — 548,35 млн рублей. Срок лизинга — 179 месяцев с момента подписания акта приема-передачи судов. Строительство катамаранов планируется в кооперации с судостроительными предприятиями Иркутска. Эксплуатация катамаранов должна начаться в навигацию 2023 года.
Катамараны, выпущенные на "Вымпеле", будут эксплуатироваться на Байкале, а в дальнейшем — в Юго-Восточной Азии. Подобных судов в России раньше не выпускали, поэтому сейчас "есть много заинтересантов", желание приобрести катамараны высказали несколько российских регионов.
Катамараны проекта HSC150B могут эксплуатироваться круглогодично. Габаритная длина такого судна — 38 метров, ширина — 10 метров, водоизмещение — 93,5 тонны, скорость — 50 км/ч, дальность хода — 700 км, пассажировместимость — 148 человек.
Контрактная цена каждого судна составит 365 млн рублей, общая цена каждого договора с учетом лизинговых платежей — 548,35 млн рублей. Срок лизинга — 179 месяцев с момента подписания акта приема-передачи судов. Строительство катамаранов планируется в кооперации с судостроительными предприятиями Иркутска. Эксплуатация катамаранов должна начаться в навигацию 2023 года.
Катамараны, выпущенные на "Вымпеле", будут эксплуатироваться на Байкале, а в дальнейшем — в Юго-Восточной Азии. Подобных судов в России раньше не выпускали, поэтому сейчас "есть много заинтересантов", желание приобрести катамараны высказали несколько российских регионов.
Катамараны проекта HSC150B могут эксплуатироваться круглогодично. Габаритная длина такого судна — 38 метров, ширина — 10 метров, водоизмещение — 93,5 тонны, скорость — 50 км/ч, дальность хода — 700 км, пассажировместимость — 148 человек.