Общество 14.05.2022 в 09:28

Два новейших пассажирских катамарана на подводных крыльях будут курсировать по Байкалу

Судна изготовит рыбинский судозавод по соглашению с АО "Восточно-Сибирское речное пароходство"
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Текст: Нина Павлова
Два новейших пассажирских катамарана на подводных крыльях будут курсировать по Байкалу
pixabay.com
АО "Судостроительный завод "Вымпел" в пятницу заложило первое пассажирское судно катамаранного на подводных крыльях.  Рыбинский судозавод по соглашению с АО "Восточно-Сибирское речное пароходство" (ВСРП) изготовит два таких судна. Оба будут приобретены в лизинг и будут эксплуатироваться на Байкале, сообщает "Интерфакс".

Контрактная цена каждого судна составит 365 млн рублей, общая цена каждого договора с учетом лизинговых платежей — 548,35 млн рублей. Срок лизинга — 179 месяцев с момента подписания акта приема-передачи судов. Строительство катамаранов планируется в кооперации с судостроительными предприятиями Иркутска. Эксплуатация катамаранов должна начаться в навигацию 2023 года.

Катамараны, выпущенные на "Вымпеле", будут эксплуатироваться на Байкале, а в дальнейшем — в Юго-Восточной Азии. Подобных судов в России раньше не выпускали, поэтому сейчас "есть много заинтересантов", желание приобрести катамараны высказали несколько российских регионов.

Катамараны проекта HSC150B могут эксплуатироваться круглогодично. Габаритная длина такого судна — 38 метров, ширина — 10 метров, водоизмещение — 93,5 тонны, скорость — 50 км/ч, дальность хода — 700 км, пассажировместимость — 148 человек.
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