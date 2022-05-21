Цены на подержанные иномарки в Бурятии покатились вниз

После начала 24 февраля военной спецоперации в республике наблюдался временный покупательский ажиотаж, когда жители раскупали все, что можно, впрок. Сегодня главный авторынок Бурятии на улице Приречной погрузился в уныние. Продавцов подержанных автомобилей хоть отбавляй. А вот покупателей кот наплакал.У населения закончились деньги, говорят продавцы. Рынок уже отреагировал 30%-ным снижением цен. И этот благоприятный для покупателей процесс, судя по всему, продолжится, пока баланс спроса и предложения не восстановится.По данным аналитиков Drom.ru, в стране в конце февраля и начале марта ажиотажный спрос на «бэушные» машины вырос на треть, а средняя стоимость автомобиля с пробегом достигла 1 млн 458 тыс. рублей. Для сравнения, в январе 2022 года средневзвешенная цена автомобиля с пробегом составляла 1 млн 49 тыс. рублей (данные «Автостата»).- В Бурятии, когда временно прекратились поставки подержанных автомобилей в связи с логистическими проблемами, а доллар «улетел» за 100 рублей за единицу, люди не совсем хорошо понимали, что им делать дальше с рублями, - говорит улан-удэнский экономист Анатолий Думнов. - Ведь в истории России случались периоды, когда деньги обесценивались, что называется, в ноль. А тут спецоперация, санкции, изоляция. Кто-то скупал сахар, гречу и туалетную бумагу, а кто-то товары длительного пользования, в том числе автомобили.Как рассказывают продавцы иномарок, авторынок на ажиотаже просто «купался в деньгах».- Покупатели брали все, что им предлагали, вопрос в деньгах не стоял, снимали с вкладов и брали, - рассказывают продавцы. Естественно, цены пошли вверх, по некоторым ходовым позициям рост составил до 100%.Массовому психозу способствовали новости о том, что автозаводы в России закрываются из-за введенных против них банковских санкций со стороны развитых государств и прекращаются поставки новых и подержанных автомобилей в связи с бойкотом торговых судов, доставляющих подержанные иномарки из Японии. Однако уже в апреле большинство потенциальных покупателей отложили покупки до лучших времен. И они настали, что применительно к авторынку.Так, ситуация с поставками беспробежных «праворульных» автомобилей из Японии начала улучшаться. Банки стали проводить платежи, а торговые суда обслуживать перевозки иномарок на наш рынок.- Изначально проблема заключалась в том, что часть океанских судов принадлежали украинским судовладельцам, последние отказались иметь дело с Россией, а другие побоялись репутационных рисков и перестали возить грузы в нашу страну, - говорит Михаил, автодилер подержанных автомобилей с рынка на Приречной. - В результате пришлось использовать более мелкие суда, в том числе малоприспособленные для доставок крупных партий машин. И хотя сроки доставки увеличились, поток пошел.Но самое главное, машины начали значительно дешеветь в Японии из-за снижения, прежде всего, цены по отношению к рублю.- Особенно порадовало резкое снижение стоимости таможенных платежей, привязанных к курсу евро. А официальный курс Банка России снизился со 128 рублей в начале марта до 68 рублей к середине мая, - продолжает эксперт.Практически двукратное снижение таможенных платежей вызвало эйфорию у торговцев, и они в конце апреля-начале мая многократно увеличили число покупок на электронных аукционах. Добавим, что снижение пошлин, по оценкам дилеров, на бюджетную подержанную Toyotу с двигателем 1,5 литра составило около 250 тыс. рублей.Продавцы быстро отреагировали на «подарок» от Центробанка и снизили стоимость автомобилей примерно на эти же суммы. Однако рынок не оценил щедрый жест продавцов и «закуклился» в своем желании ничего не покупать.Например, сегодня улан-удэнский авторынок представляет из себя полностью забитую машинами площадку. И едва редкий покупатель подходит к автомобилю, как к нему подскакивают несколько продавцов с предложениями подбора автомобиля. Но покупатели ходят, смотрят и ничего не берут. Хотя цены и упали, однако они еще заметно выше, чем до 24 февраля, что останавливает потенциальных покупателей. Причем май считается одним из лучших месяцев в году, и тяжелый застой на рынке удручает продавцов. Они говорят, что будут пережидать этот период, так как намеревавшиеся приобрести автомобиль, сделали это еще в марте. Другие же ждут дальнейшего снижения цен.- Этот кризис, а сегодня мы говорим не только о российском, но и об общемировом, абсолютно не похож на кризисы 1998 и 2008 годов и будет многократно тяжелее, - считает экономист Анатолий Масловский. - Он только-только начал сказываться на нас, и к осени этого года мы, с большей долей вероятности, увидим и закрытие многих производств в стране, увольнения и уход в вынужденные неоплачиваемые отпуска работников, а также череду личных банкротств. Поскольку большинство покупок автомобилей осуществляется в кредит, то население Бурятии откажется от дополнительных трат и ухудшение качества жизни будет существенным.Как отмечает эксперт, на снижение спроса будут работать и долгосрочные тенденции: значительное удорожание стоимости запасных частей, ОСАГО, в перспективе и транспортного налога, других трат.Лозунг «автомобиль не роскошь, а средство передвижения» уже потерял свою актуальность для многих жителей Улан-Удэ. Так, массовое строительство благоустроенного жилья в столице Бурятии «обнулило» все плюсы владения автомобилем.- Пока жил в Поселье, машина нужна была для того, чтобы возить ребенка в школу, а когда переехали в новую квартиру в кварталах и машину пришлось бросать под окнами, решили ее продать, чтобы побыстрее рассчитаться за ипотеку, - рассказывает улан-удэнец Алдар. - Первое время без машины сложно перестраиваться, но на трамвае оказалось даже быстрее добираться до работы без пробок.Также на уменьшении потребности в автомобилях играет и массовое строительство в Улан-Удэ школ и детсадов в отдаленных районах, куда раньше можно было добраться только на личном транспорте.Уже сегодня на рынке продаж «праворульных» автомобилей все большую долю занимают жители районов республики, которым машина нужна из-за неразвитости инфраструктуры на селе и больших расстояний.Также продавцы авторынка фиксируют рост спроса со стороны более состоятельных иркутских покупателей, приобретающих подержанные автомобили в Бурятии из-за лучшего сохранения кузова от коррозии в связи с сухим климатом.Например, в Улан-Удэ в марте-апреле значительно вырос спрос на иномарки с правым рулем у западных регионов страны. Особенно популярными стали японские минивэны, закупаемые в Улан-Удэ и перегоняемые даже московскими покупателями. Причем как организациями, так и частниками. И правый руль их перестал останавливать. Ведь поставки из Европы новых автомобилей на короткий период полностью прекратились из-за санкций, автозаводы начали закрываться, и относительно доступные и комфортные японские автомобили теперь пользуются повышенным спросом в благополучных регионах.Тем не менее динамика понижения цен продолжится в мае вместе со снижением покупательской способности, а также пусть и искусственным, но повышением курса рубля.- Снижение цен на подержанные автомобили краткосрочное, я не думаю, что Банк России будет бесконечно держать искусственным столь низкий курс рубля, ведь он невыгоден для бюджета, и, скорее всего, мы увидим к лету и рост стоимости таможенных платежей, и существенное уменьшение объема самого рынка, - отмечает экономист Анатолий Думнов. - А интерес потребителей сместится в область более насущных задач - приобретение дорожающих продуктов питания, обслуживание кредитов, ЖКХ, другие траты, забирающие на себя львиную долю расходов населения.Таким образом, уже к лету авторынок Улан-Удэ ждут серьезные перемены. Какими они будут, покажет время.Фото: «Номер один»