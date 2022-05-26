Улан-Удэ закупает крупную партию больших и средних автобусов

В Улан-Удэ планируется приобрести 124 автобуса большого и среднего класса. Об этом сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков на совещании транспортного совета по развитию маршрутной сети города.Расширение парка подвижного состава МУП «Городские маршруты» за счет закупки не менее 124 автобусов большой и средней вместимости – это нулевой этап внедрения новой транспортной модели, которую разработало для города «Агентство дорожной информации Радар» из Перми.- У нас действительно есть в городе транспортные проблемы. За последние 20 лет численность населения Улан-Удэ увеличилась почти на 100 тысяч человек, за это же время количество автомобилей увеличилось больше, чем в три раза. Не совсем хорошая транспортная обстановка сложилась не сегодня и не вчера, но решать это нужно именно сейчас. Поэтому мы заказали для опытной компании из Перми разработку транспортной модели города. Компанией предложена новая транспортная модель, которая состоит из трех этапов – нулевой, первый и второй. Нулевой этап подразумевает приобретение новых автобусов. Мы уже подали заявку на 124 автобуса большой и средней вместимости, - сказал Игорь Шутенков.Муниципальный контракт с агентством «Радар» по обследованию пассажиропотоков и оптимизации маршрутной сети Улан-Удэ заключили в сентябре прошлого года. Тогда же компания приступила к научному исследованию – был проведен социологический опрос, использовались данные операторов сотовой связи, исходные данные в автобусах собирали учетчики.- Так мы получили информацию об объемах пассажиропотока для каждого маршрута на каждом участке в будние и выходные дни. В итоге годовой объем составил более 78 млн пассажиров. От операторов сотовой связи мы получили информацию о распределении жителей города, дислокацию рабочих мест. Соответственно, кроме этого были собраны данные о затратах на передвижения по территории города. В результате была проведена актуализация модели транспортных сетей города, - рассказал исполнительный директор ООО «Агентство дорожной информации Радар» Юрий Попов.Транспортная модель в три этапа предусматривает уменьшение параллельных маршрутов и дублирования, отмену старых и ввод новых, более оптимальных маршрутов, внедрение нового тарифного меню, системы пересадок и просчет экономики, главное и первостепенное – приобретение автобусов.- У нас есть заявка в Минтранс, в бюджете города на этот год, 2023 и 2024 года предусмотрены средства, которые выделяет нам республика. Эти средства являются авансовым платежом в лизинговую компанию, за счет чего деньги, которые мы предусматривали в своих бюджетах – это 1,5 млрд рублей, смогли увеличить до 2,3 млрд рублей. Это существенная сумма, которую мы направим на обновление транспорта, - уточнил мэр города.Уже на этой неделе будут объявлены торги. Первые поставки автобусов ожидаются с октября, а до первого полугодия 2023 года планируется завершить закупку всех автобусов. Затем в городе приступят к реализации первого этапа транспортной модели.- Хотелось бы сказать, что мы как муниципалитет не собираемся быть монополистами на рынке перевозок, мы собираемся работать в тесной связке с частными перевозчиками, а увеличение автобусов нужно для качественного и своевременного обслуживания горожан. Мы должны совместно с частными перевозчиками улучшить качество перевозок, а не выдавливать друг друга с рынка. Отмечу также, что любая модернизация, инновация – это стресс. Наша задача – максимально уменьшить количество стресса для горожан, нужно сделать так, чтобы пассажиры не почувствовали ухудшение, а только улучшение качества услуги, - подытожил Игорь Шутенков.Предложенная транспортная модель принята в работу. Исполнитель в рамках гарантийных обязательств будет оказывать техническую поддержку. По итогам совещания подготовлен протокол с учетом поступивших предложений.Фото: «Номер один»