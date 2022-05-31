В Улан-Удэ впервые приедут спектакли «Золотой маски»

Фестиваль-показ спектаклей-лауреатов национальной театральной премии «Золотая маска» впервые состоится в Улан-Удэ с 23 августа по 10 сентября. В рамках масштабной региональной программы в афише будут представлены восемь спектаклей ведущих российских театров самых разных жанров: от драмы и театра кукол до балета и мюзикла, сообщили в минкультуры Бурятии.Региональная программа фестиваля «Золотая маска» проводится при поддержке министерства культуры России. Фестиваль в Улан-Удэ пройдет в рамках Программы развития театрального искусства на Дальнем Востоке при поддержке правительства и министерства культуры Бурятии.«Жемчужиной летних культурных событий, конечно, станет приезд фестиваля «Золотая маска»: к нам приедет пять именитых театров, привезут восемь спектаклей, и в короткие сроки состоится 16 показов на сценах наших республиканских театров, – говорит министр культуры Бурятии Соелма Дагаева. – Стоит отметить, что приезд в Улан-Удэ, пожалуй, один из самых масштабных гастролей в истории проекта «Золотая маска» в городах России», который проводится с 2000 года. Таким образом, благодаря программе, лучшие образцы современного театрального искусства становятся доступными зрителям в самых разных уголках страны».Российская национальная театральная премия «Золотая Маска» учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей России и вручается спектаклям всех жанров театрального искусства: драма, опера, балет, современный танец, оперетта и мюзикл, театр кукол. «Золотая Маска» – российский театральный фестиваль, каждый год представляющий в Москве наиболее значительные спектакли из городов России.С 2000 года фестиваль «Золотая маска» организует программу «Лучшие спектакли в городах России». Делая доступными лучшие образцы современного театрального искусства зрителям в самых разных уголках России, Фестиваль стремится к преодолению культурных барьеров внутри страны. За это время было проведено более 160 проектов от Южно-Сахалинска и Красноярска до Архангельска и Сочи. С 2021 года генеральными партнерами региональной программы фестиваля «Золотая маска» выступают Благотворительный фонд Михаила Прохорова и Сбер.С театральной жизнью самого Улан-Удэ «Золотая маска» знакома очень хорошо. «Улан-Удэ – город по-настоящему театральный, со своей самобытной культурой. Ежегодно премьеры бурятских театров смотрят экспертные советы фестиваля, отбирают их в конкурсную афишу или кураторские программы «Маска плюс» и «Детский weekend», отмечают как знаковые события в лонг-листе. Только в 2022 году в Москву приезжали сразу три спектакля – Русского театра драмы им. Н.А. Бестужева и Бурятского театра драмы им. Хоца Намсараева. И теперь мы с ответными гастролями приедем в Улан-Удэ, что для нас невероятно ценно. Одна из задач «Золотой маски» состоит как раз в том, чтобы создавать пространство культурного диалога между художниками, артистами и зрителями по всей стране», - говорит Мария Ревякина, генеральный директор фестиваля «Золотая Маска».В афише проекта «Золотой маски» в Улан-Удэ представлено восемь спектаклей, в разные годы, ставших лауреатами и номинантами главной театральной премии. Фестиваль откроется мюзиклом Театра наций «Стиляги» в постановке Алексея Франдетти. Отталкиваясь от известного фильма, режиссер создает абсолютно новое театральное произведение.Кроме того, Театр наций покажет еще две постановки: комедию «Шведская спичка» по рассказам Чехова и спектакль Тимура Бекмамбетова и Анны Викторовой «Ходжа Насреддин».Режиссер Яна Тумина хорошо знакома зрителям Улан-Удэ, теперь у них будет возможность увидеть еще один ее спектакль – «О рыбаке и рыбке» Театра кукол Карелии. Музыкальную часть афиши дополнит балет «Ромео и Джульетта» екатеринбургского театра Урал Опера Балет в постановке Славы Самодурова.Театр «Мастерская П.Н. Фоменко» покажет «Сон в летнюю ночь» – удивительно поэтичный и тонкий спектакль Ивана Поповски по пьесе Шекспира, который никого не оставит равнодушным. Московский театр им. Вл. Маяковского привезет сразу два спектакля: «Школу жен» Мольера в постановке Миндаугаса Карбаускиса и «Старший сын» по известной пьесе Александра Вампилова. Помимо Улан-Удэ спектакль «Шведская спичка» будет также показан в Гусиноозерске.«Нам очень приятно принимать Театр наций. Благодаря его художественному руководителю Евгению Миронову во многом и стал возможен приезд фестиваля «Золотая маска» в Улан-Удэ, так как он инициатор программы развития театрального искусства на Дальнем Востоке. И благодаря этой программе наш театр не раз принимал участие в фестивале театров Дальнего Востока в Хабаровске. Мы рады приветствовать наших уже добрых друзей – Театр им.Вл. Маяковского, который был в Бурятии в 2018 году, и конечно, Театр «Мастерская П.Н. Фоменко», который впервые побывает в Улан-Удэ», – говорит директор ГРДТ Наталья Светозарова. – Принять такое количество коллективов – это, конечно, большая нагрузка. Мы, как основной принимающий театр, надеюсь, справимся на «отлично». И спасибо «Золотой маске» за оказанное доверие».«Нашим зрителям откроется возможность посмотреть прекрасный балет «Ромео и Джульетта» в новой, современной интерпретации. Сам Вячеслав Самодуров достаточно интересная личность, его прочтение и его хореография, думаю, поразят зрителей, и у них будет возможность сравнить с нашей будущей премьерой «Ромео и Джульетты», – продолжает директор театра оперы и балета Дмитрий Дылыков.«Это будет огромное событие для театральной Бурятии, для наших зрителей. Когда Соелма Дагаева написала нам, руководителям, о возможности пригласить к нам «золотомасочные» спектакли, конечно, наш театр предложил «Ходжу Насреддина», как первый кукольный спектакль, поставленный в драматическом театре, – Театре наций, а также - «О рыбаке и рыбке» в постановке любимой нами Яны Туминой. Это те спектакли, которыми мы бы хотели поделиться с нашими зрителями», – рассказывает директор театра кукол «Ульгэр» Баирма Дашидоржиева.Масштабный фестиваль спектаклей дополнит образовательная программа, которая будет объявлена позже. Площадками для показа спектаклей станут: Русский драматический театр Н.А. Бестужева, Бурятский театр драмы, Бурятский театр оперы и балета и ДК «Шахтер» в Гусиноозерске.Сегодня стартовала продажа билетов на все спектакли Фестиваля «Золотая маска» в Улан-Удэ. Билеты можно приобрести на сайтах и в кассе театров-организаторов, в том числе по «Пушкинской карте».Фото: пресс-служба Русского драмтеатра