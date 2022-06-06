Почти 9 тысяч временно ввезенных автомобилей оформили бурятские таможенники в 2022 году

Бурятские таможенники оформили временный ввоз в Россию для 8764 иностранных автомобилей с 30 марта - с момента возобновления постоянного автомобильного сообщения между Монголией и Россией.Как рассказал первый заместитель начальника Бурятской таможни Иван Бурлака, таможенные органы принимают меры для увеличения пропускной способности в пунктах пропуска. В частности, иностранные граждане, неоднократно в течение года пересекающие границу на личных автомобилях, могут воспользоваться учетной карточкой транспортного средства, которую выдает таможенный орган. В этом случае им не требуется подавать пассажирскую таможенную декларацию на автомобиль. Использование учетной карточки значительно упрощает процесс прохождения таможенной границы и сокращает сроки проведения таможенного контроля до 5-7 минут.Гражданам, прибывающим на личном транспорте из-за границы, необходимо соблюдать срок временного ввоза автомобиля, установленный таможенным органом, и своевременно принимать меры по обратному вывозу автомобиля за пределы таможенной территории ЕАЭС. За несоблюдение установленных сроков временного ввоза автомобилей статьей 16.18 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность.С начала нынешнего года по этой статье за ввезенные ранее и не вывезенные в установленные сроки автомобили Бурятской таможней привлечено к административной ответственности 40 иностранных граждан, изъято 8 автомобилей, общая сумма наложенных административных штрафов составила 60 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе таможни.Розыск транспортных средств, не вывезенных с таможенной территории ЕАЭС в установленные сроки, ведется сотрудниками Бурятской таможни совместно с сотрудниками ГИБДД.Фото: Бурятская таможня