Общество 06.06.2022 в 11:11

Почти 9 тысяч временно ввезенных автомобилей оформили бурятские таможенники в 2022 году

За не вывезенные в срок автомобили привлечено к административной ответственности 40 иностранцев, сумма штрафов составила 60 тыс руб
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Текст: Алексей Субботин
Почти 9 тысяч временно ввезенных автомобилей оформили бурятские таможенники в 2022 году
Бурятские таможенники оформили временный ввоз в Россию для 8764 иностранных автомобилей с 30 марта  - с момента возобновления постоянного автомобильного сообщения между Монголией и Россией.

Как рассказал первый заместитель начальника Бурятской таможни Иван Бурлака, таможенные органы принимают меры для увеличения пропускной способности в пунктах пропуска. В частности, иностранные граждане, неоднократно в течение года пересекающие границу на личных автомобилях, могут воспользоваться учетной карточкой транспортного средства, которую выдает таможенный орган.  В этом случае  им не требуется подавать пассажирскую таможенную декларацию на автомобиль. Использование учетной карточки значительно упрощает процесс прохождения таможенной границы и сокращает сроки проведения таможенного контроля до 5-7 минут.  

Гражданам, прибывающим на личном транспорте из-за границы, необходимо соблюдать срок временного ввоза автомобиля, установленный таможенным органом, и своевременно принимать меры по обратному вывозу автомобиля за пределы таможенной территории ЕАЭС. За несоблюдение установленных сроков временного ввоза автомобилей статьей 16.18 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность.

С начала нынешнего  года по этой статье за ввезенные ранее и не вывезенные в установленные сроки автомобили Бурятской таможней привлечено к административной ответственности 40 иностранных граждан,   изъято 8 автомобилей, общая сумма наложенных административных штрафов составила 60 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе таможни.

Розыск транспортных средств, не вывезенных  с таможенной территории ЕАЭС в установленные сроки, ведется сотрудниками Бурятской таможни совместно с сотрудниками ГИБДД.

Фото: Бурятская таможня
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