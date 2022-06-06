Общество 06.06.2022 в 11:11
Почти 9 тысяч временно ввезенных автомобилей оформили бурятские таможенники в 2022 году
За не вывезенные в срок автомобили привлечено к административной ответственности 40 иностранцев, сумма штрафов составила 60 тыс руб
Текст: Алексей Субботин
Бурятские таможенники оформили временный ввоз в Россию для 8764 иностранных автомобилей с 30 марта - с момента возобновления постоянного автомобильного сообщения между Монголией и Россией.
Как рассказал первый заместитель начальника Бурятской таможни Иван Бурлака, таможенные органы принимают меры для увеличения пропускной способности в пунктах пропуска. В частности, иностранные граждане, неоднократно в течение года пересекающие границу на личных автомобилях, могут воспользоваться учетной карточкой транспортного средства, которую выдает таможенный орган. В этом случае им не требуется подавать пассажирскую таможенную декларацию на автомобиль. Использование учетной карточки значительно упрощает процесс прохождения таможенной границы и сокращает сроки проведения таможенного контроля до 5-7 минут.
Гражданам, прибывающим на личном транспорте из-за границы, необходимо соблюдать срок временного ввоза автомобиля, установленный таможенным органом, и своевременно принимать меры по обратному вывозу автомобиля за пределы таможенной территории ЕАЭС. За несоблюдение установленных сроков временного ввоза автомобилей статьей 16.18 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность.
С начала нынешнего года по этой статье за ввезенные ранее и не вывезенные в установленные сроки автомобили Бурятской таможней привлечено к административной ответственности 40 иностранных граждан, изъято 8 автомобилей, общая сумма наложенных административных штрафов составила 60 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе таможни.
Розыск транспортных средств, не вывезенных с таможенной территории ЕАЭС в установленные сроки, ведется сотрудниками Бурятской таможни совместно с сотрудниками ГИБДД.
Фото: Бурятская таможня
Как рассказал первый заместитель начальника Бурятской таможни Иван Бурлака, таможенные органы принимают меры для увеличения пропускной способности в пунктах пропуска. В частности, иностранные граждане, неоднократно в течение года пересекающие границу на личных автомобилях, могут воспользоваться учетной карточкой транспортного средства, которую выдает таможенный орган. В этом случае им не требуется подавать пассажирскую таможенную декларацию на автомобиль. Использование учетной карточки значительно упрощает процесс прохождения таможенной границы и сокращает сроки проведения таможенного контроля до 5-7 минут.
Гражданам, прибывающим на личном транспорте из-за границы, необходимо соблюдать срок временного ввоза автомобиля, установленный таможенным органом, и своевременно принимать меры по обратному вывозу автомобиля за пределы таможенной территории ЕАЭС. За несоблюдение установленных сроков временного ввоза автомобилей статьей 16.18 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность.
С начала нынешнего года по этой статье за ввезенные ранее и не вывезенные в установленные сроки автомобили Бурятской таможней привлечено к административной ответственности 40 иностранных граждан, изъято 8 автомобилей, общая сумма наложенных административных штрафов составила 60 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе таможни.
Розыск транспортных средств, не вывезенных с таможенной территории ЕАЭС в установленные сроки, ведется сотрудниками Бурятской таможни совместно с сотрудниками ГИБДД.
Фото: Бурятская таможня
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