В Бурятии водитель железнодорожного начальника посредничал во взяточничестве

В Бурятии работник Северобайкальской дистанции сигнализации (ВСЖД) признан судом виновным в «посредничестве во взяточничестве». Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, сообщили в Восточном межрегиональном Следственным управлении на транспорте СКР.По данным следствия и суда, в сентябре 2017 года к подсудимому, который выполнял функции водителя начальника Северобайкальской дистанции сигнализации, обратился коллега с просьбой оказать содействие в переводе с дальнего участка работы в город Северобайкальск. Фигурант ответил согласием и попросил начальника помочь его знакомому в переводе на другой участок работы. Начальник структурного подразделения за оказанную услугу потребовал 300 тыс рублей. Получив деньги, руководитель выполнил свою часть договора.Вину в совершении инкриминируемого преступного деяния фигурант признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, дал изобличающие показания на взяткополучателя и взяткодателя, в отношении которых расследование уголовного дела продолжается.Приговором суда вынесен с учетом позиции государственного обвинителя Байкальской транспортной прокуратуры. Приговор в законную силу не вступил, уточнили в Следственном управлении.Фото: zapsib-sut.sledcom.ru