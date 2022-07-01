Общество 01.07.2022 в 16:58

ВСЖД присоединилась к ассоциации «Байкал без пластика»

Участники ассоциации выступают за снижение оборота одноразовой пластиковой продукции в байкальских регионах
A- A+
Текст: Алексей Субботин
ВСЖД присоединилась к ассоциации «Байкал без пластика»
Восточно-Сибирская магистраль вступила в ассоциацию «Байкал без пластика». Соответствующий меморандум подписал начальник магистрали Вадим Владимиров, сообщила пресс-служба ВСЖД.

Документ предполагает совместные усилия сторон по обеспечению охраны окружающей среды, экологическому просвещению граждан, проведению консультаций по природоохранной деятельности с привлечением общественных организаций и населения.

Участники ассоциации выступают за снижение оборота одноразовой пластиковой продукции в центральной экологической зоне Байкальской природной территории и в байкальских регионах. В качестве совместных мер по очистке от пластика берегов и вод Байкала предлагается обеспечить прибрежную территорию озера инфраструктурой для раздельного сбора и переработки пластика, а также – вести пропаганду пользы раздельного сбора мусора среди населения и туристов.

Отметим, вопросам природоохранной деятельности и повышению экологической культуры на предприятиях железной дороги традиционно уделяется повышенное внимание. Ежегодно в границах магистрали на территории Иркутской области и в Бурятии реализуются мероприятия по защите природы, созданию и внедрению инновационных, экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий.

В 2021 году на 10 станциях и остановочных пунктах Кругобайкальской железной дороги были установлены площадки для раздельного сбора мусора. Контейнеры позволяют отдельно утилизировать предметы, пригодные для вторичной переработки - бумагу, стекло и пластик. Для заготовки вторсырья, собранного из мусора на станциях исторической магистрали, был приобретен специальный гидравлический пресс, который расположен на станции Култук.

Как сообщал «Номер один», на этой неделе в Госдуму внесен законопроект о запрете продажи пакетов и посуды из пластика на Байкале. Рост концентрации микропластика губителен для экосистемы озера, его эндемиков и для здоровья человека.

Фото: company.rzd.ru
Теги
экология Байкал ВСЖД

Все новости

Роспотребнадзор снял все введенные из-за пандемии ограничения
01.07.2022 в 17:51
ВСЖД присоединилась к ассоциации «Байкал без пластика»
01.07.2022 в 16:58
На Украине погиб легендарный прапорщик Кяхтинской мотострелковой бригады
01.07.2022 в 16:43
МегаФон признан лидером по развитию VoLTE в России
01.07.2022 в 16:19
«Здесь вся Россия»
01.07.2022 в 15:44
В Бурятии пьяный пастух изуродовал коллегу
01.07.2022 в 15:23
В Бурятии безнадзорных коров будут эвакуировать на «штрафстоянку»
01.07.2022 в 13:49
В Бурятии 15 ресурсоснабжающих организаций уличены в обмане
01.07.2022 в 12:35
Жителей Бурятии предупредили об ужесточении закона об оружии
01.07.2022 в 12:29
Постоянные обвалы не дают дорожникам возможности полностью расчистить трассу «Байкал»
01.07.2022 в 12:08
ЗУРХАЙ
с 29 июня по 5 июля

Читайте также
Роспотребнадзор снял все введенные из-за пандемии ограничения
Впрочем, при ухудшении обстановки по COVID-19 маски могут вернуться
01.07.2022 в 17:51
«Здесь вся Россия»
Участники специальной военной операции из Бурятии о национальном составе российских подразделений
01.07.2022 в 15:44
В Бурятии безнадзорных коров будут эвакуировать на «штрафстоянку»
Свободно пасущиеся животные буквально достали местных жителей
01.07.2022 в 13:49
Жителей Бурятии предупредили об ужесточении закона об оружии
Изменения уже вступили в законную силу
01.07.2022 в 12:29
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru