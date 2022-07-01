Общество 01.07.2022 в 16:58
ВСЖД присоединилась к ассоциации «Байкал без пластика»
Участники ассоциации выступают за снижение оборота одноразовой пластиковой продукции в байкальских регионах
Текст: Алексей Субботин
Восточно-Сибирская магистраль вступила в ассоциацию «Байкал без пластика». Соответствующий меморандум подписал начальник магистрали Вадим Владимиров, сообщила пресс-служба ВСЖД.
Документ предполагает совместные усилия сторон по обеспечению охраны окружающей среды, экологическому просвещению граждан, проведению консультаций по природоохранной деятельности с привлечением общественных организаций и населения.
Участники ассоциации выступают за снижение оборота одноразовой пластиковой продукции в центральной экологической зоне Байкальской природной территории и в байкальских регионах. В качестве совместных мер по очистке от пластика берегов и вод Байкала предлагается обеспечить прибрежную территорию озера инфраструктурой для раздельного сбора и переработки пластика, а также – вести пропаганду пользы раздельного сбора мусора среди населения и туристов.
Отметим, вопросам природоохранной деятельности и повышению экологической культуры на предприятиях железной дороги традиционно уделяется повышенное внимание. Ежегодно в границах магистрали на территории Иркутской области и в Бурятии реализуются мероприятия по защите природы, созданию и внедрению инновационных, экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий.
В 2021 году на 10 станциях и остановочных пунктах Кругобайкальской железной дороги были установлены площадки для раздельного сбора мусора. Контейнеры позволяют отдельно утилизировать предметы, пригодные для вторичной переработки - бумагу, стекло и пластик. Для заготовки вторсырья, собранного из мусора на станциях исторической магистрали, был приобретен специальный гидравлический пресс, который расположен на станции Култук.
Как сообщал «Номер один», на этой неделе в Госдуму внесен законопроект о запрете продажи пакетов и посуды из пластика на Байкале. Рост концентрации микропластика губителен для экосистемы озера, его эндемиков и для здоровья человека.
Фото: company.rzd.ru
Документ предполагает совместные усилия сторон по обеспечению охраны окружающей среды, экологическому просвещению граждан, проведению консультаций по природоохранной деятельности с привлечением общественных организаций и населения.
Участники ассоциации выступают за снижение оборота одноразовой пластиковой продукции в центральной экологической зоне Байкальской природной территории и в байкальских регионах. В качестве совместных мер по очистке от пластика берегов и вод Байкала предлагается обеспечить прибрежную территорию озера инфраструктурой для раздельного сбора и переработки пластика, а также – вести пропаганду пользы раздельного сбора мусора среди населения и туристов.
Отметим, вопросам природоохранной деятельности и повышению экологической культуры на предприятиях железной дороги традиционно уделяется повышенное внимание. Ежегодно в границах магистрали на территории Иркутской области и в Бурятии реализуются мероприятия по защите природы, созданию и внедрению инновационных, экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий.
В 2021 году на 10 станциях и остановочных пунктах Кругобайкальской железной дороги были установлены площадки для раздельного сбора мусора. Контейнеры позволяют отдельно утилизировать предметы, пригодные для вторичной переработки - бумагу, стекло и пластик. Для заготовки вторсырья, собранного из мусора на станциях исторической магистрали, был приобретен специальный гидравлический пресс, который расположен на станции Култук.
Как сообщал «Номер один», на этой неделе в Госдуму внесен законопроект о запрете продажи пакетов и посуды из пластика на Байкале. Рост концентрации микропластика губителен для экосистемы озера, его эндемиков и для здоровья человека.
Фото: company.rzd.ru