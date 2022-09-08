Общество 08.09.2022 в 11:43

«ВодоходЪ» планирует построить для Байкала электросуда

Судно на воздушной подушке «Бирюса» уже совершает круизы  по Священному морю

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Текст: Номер один
«ВодоходЪ» планирует построить для Байкала электросуда
Компания «ВодоходЪ» планирует построить для Байкала суда на электродвижении. Об этом заявил генеральный директор предприятия
Ришат Багаутдинов.

В рамках Восточного экономического форума правительство Иркутской области заключило соглашение о сотрудничество с ООО «ВодоходЪ». Документ подписали губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор Ришат Багаутдинов. Соглашение направлено на взаимодействие по вопросам создания и развития туристической инфраструктуры на территории региона, сообщает его официальный портал.

«ВодоходЪ» – крупнейшая судоходная компания и туристический оператор России. С 2004 года она организует круизные путешествия с посещением самых интересных городов и уголков нашей страны. В феврале 2022 году в проект Wild Life добавились экспедиционные туры по Байкалу на самом большом в России пассажирском судне на воздушной подушке «Бирюса».

Судно «Бирюса» было построено на судоверфи «Парма» в Ленинградской области по индивидуальному заказу компании «ВодоходЪ» и рассчитано для круглогодичной работы с туристами на Байкале.

«Судно «Бирюса» отвечает правилам экологической безопасности, предъявляемым Российским морским регистром судоходства. В наших планах построить для Байкала суда на электродвижении», – рассказал Ришат Багаутдинов.

Как сообщал «Номер один», в феврале этого года именно в Бурятии был запущен новый круглогодичный тур «Байкальская экспедиция» на судне компании «ВодоходЪ». Технические характеристики 36-местной комфортабельной «Бирюсы» позволяют перевозить пассажиров по снегу, льду и воде, транспорт способен преодолевать снег толщиной до 1 метра, заходить в труднодоступные бухты и причаливать к необорудованному берегу. Судно изготовлено на судоверфи «Парма» в Ленобласти, это самое большое в России судно на воздушной подушке, на воде развивает скорость до 60 км/ч, по льду и снегу - 75 км/ч. В 2022 году на новом судне запланировано 11 зимних и 15 летних экспедиций по Байкалу, в маршруте 20 локаций, включая восточное побережье Байкала.

«Круиз длится неделю, судно ходит по Байкалу, заходит в Горячинск, Усть-Баргузин, на Ольхон, - рассказывал глава Бурятии Цыденов. - Туры продаются, они недешевые, но спрос большой. Благодаря этому туру есть заполняемость новой гостиницы в поселке Усть-Баргузин - это крайняя точка на восточном берегу Байкала, доступная для автотранспорта».

Отметим, что в начале нынешнего года правительство России приняло стратегию развития круизной отрасли до 2024 года, где взят курс на обновление речной инфраструктуры и расширение маршрутной сети российских круизов, в том числе и в Сибири.

Фото: egov-buryatia.ru
Теги
туризм Байкал судостроение

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