В Улан-Удэ более 90% опрошенных девушек рассказали, что сталкивались с домогательствами

Местное феминистское сообщество «Я Свобода» несколько месяцев назад запустило анонимный опрос среди девушек на тему: «Сталкивались ли вы с домогательствами?»





Сейчас подвели промежуточные итоги, но опрос все еще продолжается и в нем можно принять участие.Как писал «Номер один», предпосылками к опросу стали резко участившиеся обращения местных жительниц, касающиеся извращенцев в общественных местах. А случаев действительно было много.

Напомним несколько из них: в апреле пожилой мужчина на остановке общественного транспорта демонстрировал половые органы школьнице, которая ждала свою маму. Тогда общественность узнала об этом после заявления матери ребенка. Спустя некоторое время уже другой мужчина демонстрировал половые органы малолетним детям на детской площадке. . Еще позднее уже взрослая горожанка поделилась подобным случаем – аморальный мужчина всячески трогал девушку в набитой маршрутке и той даже пришлось выйти из транспорта не на своей остановке.





А совсем недавно прохожие поймали развратника, который подглядывал в окно общежития за моющимися девушками и снимал их на видео.Его передали полиции.

Стоит отметить, что только единицы таких случаев доходят до общественности, и еще меньше – до правоохранительных органов. В связи с этим, сообщество «Я Свобода» рассказало о промежуточных итогах опроса.



Так, из 313 девушек 95% признались, что сталкивались с домогательствами. 45.1% сообщили, что столкнулись с подобным в общественном месте, 40.8% в общественном транспорте. 8.4% столкнулись на работе, и оставшиеся – на улице.







Далее – по локации в городе. 38.8% из опрошенных столкнулись с домогательствами в Октябрьском районе, 32.5% в Советском районе, 21.6% в Железнодорожном районе.







Как рассказали активистки, опрос еще будет продолжаться. Недавно «Я Свобода» запустили проект, посвященный проблеме домогательств, с запоминающимся названием «РУКИФУ!». В нем девушки рассказывают, как защититься в случае столкновения с извращенцами, где получить психологическую поддержку, как сделать эту неприятную проблему видимой и обратить на нее внимание общества. По городу можно заметить яркие цветные плакаты и стикеры с фразами "Руки Фу!" "Извращенец, помогите!" и т.д. На каждом плакате есть куар-код, ведущий на сайт проекта. А на сайте девушки найдут инструкции, как вести себя в случае, если к ним пристают на улице.







«Мы призываем каждую из нас обрести голос и силу, чтобы дать отпор тому, кто покушается на наше личное пространство, лезет с ненужными вопросами, распускает руки или пытается познакомиться, когда вы этого не хотите. Мы создали краткую инструкцию "Как противостоять домогательствам и приставаниям в общественных местах" и хотим, чтобы её прочитала каждая. Прочтите сами, отправьте подруге, сестре, маме. Это несложные действия, которые помогут избежать подобных ситуаций в дальнейшем»,



- обращаются на сайте проекта «РУКИФУ!»

Фото: предоставлены сообществом "Я Свобода"