Бурдрам прибыл в Улан-Батор

В Улан-Баторе сегодня открываются гастроли Государственного Бурятского академического театра драмы им. Хоца Намсараева. Для их технического обеспечения еще 12 октября была снаряжена и отправлена большая автомобильная фура с 5 тоннами реквизита. Только одна загрузка груза заняла 5 часов интенсивной работы, сообщили в минкульте Бурятии.«Для предварительного прохождения процедуры таможенного контроля, маркировки и пломбировки в специальном пропускном таможенном пункте «Тальцы» выезжал целый автобус работников, - рассказывает Юрий Норбоев, начальник художественно-постановочной частью театра. – Ведь, посудите сами, работа занимает несколько дней. Реквизит на пункте специально разгружается, таможней ведётся этикетаж и поштучная опись тысяч предметов которые потом вновь грузятся в фуру. И это же повторяется уже на монгольской стороне».По прибытию в Улан-Батор реквизит распределен по двум учреждениям культуры: Монголын Хүүхдийн Ордон (Дворец детей Монголии) и Соёлын ТӨВ Өргөө (Центральный дворец культуры). На этих двух сценических площадках театр по спектаклю в день будет представлять свои постановки.«Вторым этапом стал выезд в командировку автобусом 15 человек вспомогательного технического персонала из художественно-постановочной части. Это реквизиторы, гримеры, светоинженеры, музыкальные оформители и работники сцены, - рассказывает Цыпилма Очирова, директор Бурдрама. - Все прошло без сучка и задоринки».А 15 октября состоялся третий этап - выезд артистов на большом автобусе в Монголию через пропускной пункт «Кяхта -Алтан-булаг». Все артисты театра благополучно добрались до пункта назначения - Улан-Батора. Их разместили в гостинице «Платинум-отель», удачно расположеной между двумя гастрольным площадками.Для участия в церемонии открытия гастролей в Монголию выехала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева. Ведь событие - историческое. Последний раз большие гастроли в Монголии Бурдрамы прошли 44 года назад, в 1978 году. А настоящие стали возможными благодаря поддержке главы Бурятии Алексея Цыденова.Но и это ещё не все. Как рассказали в министерстве культуры Бурятии, четвертым, окончательным этапом, станет переброска через кордон ветеранов бурятской сцены, которые выедут в соседнюю страну поездом 18 октября. Именитые артисты, среди которых народные и заслуженные артисты России, как Михаил Елбонов, Лариса Егорова, Марта Зориктуева, Людмила Дугарова, Дарима Сангажапова, Чингис Гуруев и другие, должны принять участие в заключительном гала-концерте в Улан-Баторе 20 октября.Как рассказал Саян Жамбалов, худрук Буряад театра, большую помощь в организации гастролей оказывают монгольские друзья и партнеры театра. В частности, промоушеном спектаклей занимается продюсерский центр «Их Хүрээ интертайнмент», возглавляемый, известным артистом, господином Тувшинхуу Мөнхзаяа.Гастрольные выступления Бурдрамы в столице Монголии пройдут с 17 по 20 октября. Выездная программа включает шесть детских и взрослых спектаклей и гала-концерт.Фото: minkultrb.ru