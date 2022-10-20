Общество 20.10.2022 в 12:13

Улан-Удэ встретит зиму с песком. Дефицита по-прежнему нет

Комбинат по благоустройству подготовил к зиме 8500 тонн ценного антигололедного препарата и всю технику
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Улан-Удэ встретит зиму с песком. Дефицита по-прежнему нет
В Улан-Удэ ликвидировать последствия зимних снегопадов  будут 89 единиц спецтехники: грейдеры, тракторы-щетки, фронтальные погрузчики, снегопогрузчики, пескоразбрасыватели и самосвалы, сообщили в администрации столицы Бурятии.

«Всего в автопарке Комбината по благоустройству 127 единиц техники. Из них для зимы приспособлено 89 единиц, все они уже переоборудованы. На базах комбината сформированы необходимые запасы противогололедного материала – 8500 тонн песка, также дополнительно провели торги еще на 7 тысяч тонн песка», - рассказал директор Комбината по благоустройству Владимир Соснин.

Также в Комбинате утверждены и отработаны схемы и графики выхода спецтехники для ликвидации последствий обильных снегопадов.

«Уборка снега будет проходить комплексно ручным и механизированным способом. Сначала грейдер срезает снежные наросты, сразу за ним проходит лаповый снегопогрузчик, затем трактор-щетка и самосвалы. Всего мы убираем 296 городских улиц, общей площадью более 400 кв м», - сообщил Владимир Соснин.

Для подсыпки дорог подготовлен 21 пескоразбрасыватель. Общая площадь разовой посыпки улиц зимой составляет 1 384 тыс кв метров. Это особо опасные участки дорог, перекрестки, остановки, подъемы и т.д.

Весь автопарк оснащен системой ГЛОНАСС для оперативного круглосуточного контроля.

Кроме того, Комбинат заранее установил ящики с песком на опасных подъемах и спусках, чтобы в случае обильных снегопадов оперативно ликвидировать гололед. Всего по городу расположено 76 ящиков.

Заметим, что использование песка для борьбы с гололедом вызывает весной раздражение у заезжих блогеров-урбанистов, которые морщат носики от скрипа под ногами. Однако, песочек гораздо экологичнее химикатов, кои запрещены на Байкальской природной территории, и не портит обуви и кузовы машин.

Фото: ulan-ude-info.ru
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