Улан-Удэ встретит зиму с песком. Дефицита по-прежнему нет

В Улан-Удэ ликвидировать последствия зимних снегопадов будут 89 единиц спецтехники: грейдеры, тракторы-щетки, фронтальные погрузчики, снегопогрузчики, пескоразбрасыватели и самосвалы, сообщили в администрации столицы Бурятии.«Всего в автопарке Комбината по благоустройству 127 единиц техники. Из них для зимы приспособлено 89 единиц, все они уже переоборудованы. На базах комбината сформированы необходимые запасы противогололедного материала – 8500 тонн песка, также дополнительно провели торги еще на 7 тысяч тонн песка», - рассказал директор Комбината по благоустройству Владимир Соснин.Также в Комбинате утверждены и отработаны схемы и графики выхода спецтехники для ликвидации последствий обильных снегопадов.«Уборка снега будет проходить комплексно ручным и механизированным способом. Сначала грейдер срезает снежные наросты, сразу за ним проходит лаповый снегопогрузчик, затем трактор-щетка и самосвалы. Всего мы убираем 296 городских улиц, общей площадью более 400 кв м», - сообщил Владимир Соснин.Для подсыпки дорог подготовлен 21 пескоразбрасыватель. Общая площадь разовой посыпки улиц зимой составляет 1 384 тыс кв метров. Это особо опасные участки дорог, перекрестки, остановки, подъемы и т.д.Весь автопарк оснащен системой ГЛОНАСС для оперативного круглосуточного контроля.Кроме того, Комбинат заранее установил ящики с песком на опасных подъемах и спусках, чтобы в случае обильных снегопадов оперативно ликвидировать гололед. Всего по городу расположено 76 ящиков.Заметим, что использование песка для борьбы с гололедом вызывает весной раздражение у заезжих блогеров-урбанистов, которые морщат носики от скрипа под ногами. Однако, песочек гораздо экологичнее химикатов, кои запрещены на Байкальской природной территории, и не портит обуви и кузовы машин.Фото: ulan-ude-info.ru