«Я не какая-то кровожадная, я просто хочу справедливости»

Как выяснилось позднее, как раз в этот момент женщина и получила ожог током, причем не один. Медики, проводившие операцию, не сразу заметили это.





Понятно, что с такими ранами женщина не могла ни взять младенца на руки, ни покормить грудью, ни прижать его к себе. С грудным вскармливанием тоже не заладилось. Екатерина пыталась сцеживать молоко и давать младенцу, но спустя несколько дней после такого «вскармливания» оно постепенно пошло на убыль, а потом и вовсе исчезло. То есть, по сути, улан-удэнка лишилась счастья первого материнства, превратив самый счастливый период в жизни каждой женщины в страшные мучения.





Почти два года улан-удэнка Екатерина Маркова пытается добиться справедливости, обивая пороги надзорных и правоохранительных органов. Она хочет доказать, что по вине медиков получила страшные ожоги током во время операции. Однако, как считает пострадавшая, до недавнего вмешательства главного следователя страны расследование ее дела было чересчур затянуто и уже попахивало волокитой.По настоянию председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина в ближайшее время ему должны представить доклад об установлении обстоятельств нарушения прав женщины в медицинском учреждении Улан-Удэ.«В одном из мессенджеров опубликована история женщины, которой во время родов из-за действий медицинских сотрудников причинены телесные повреждения в виде ожогов. По данному факту следственными органами СК России по Республике Бурятия в связи с обращением пострадавшей организована проверка. Председатель СК России дал поручение руководителю СУ СК России по Республике Бурятия Сухорукову В. В. представить доклад о проверочных мероприятиях по данному факту. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», - сообщают в российском Следкоме.Напомним, речь идет о страшной и почти «мистической» истории, произошедшей в Городском перинатальном центре в начале 2021 года. Страшной - потому что пациентка, проснувшись от наркоза, обнаружила следы сильнейших ожогов на своем теле. «Мистической» - потому что медперсонал больницы уверял, что виновников в произошедшем нет, а данный инцидент признали «непредвиденным случаем». О загадочной истории «самовоспламенившейся» беременной пациентки «Номер один» подробно сообщал еще в марте 2021 года. На фото, предоставленных нашей редакции пострадавшей пациенткой, видно, как тело женщины изуродовано страшными, глубокими ожогами.Улан-удэнка Екатерина Маркова впервые забеременела в 30 лет. Будущая мама, ее муж и родственники ждали первенца с большой радостью и нетерпением. Но, к сожалению, оказалось, что о самостоятельных родах не может идти речи. К концу беременности у женщины выявили сразу несколько показаний для проведения операции кесарево сечение.4 февраля 2021 года беременную положили в отделение патологии. 8 февраля пациентке сделали прокол плодного пузыря. В операционной ей ввели наркоз, обработали тело спиртосодержащим раствором, укрыли пеленками все, кроме участка для надреза. Дальше врачи приступили к операции. Но что-то пошло не так.- Даже сквозь забытье почувствовала, будто кто-то иголками колет колени. Подумала, что, наверное, так и должно быть, я ведь впервые была под наркозом, - говорит улан-удэнка.- Я до сих пор не понимаю, как это могло случиться. Лишь позднее, со слов врачей, мне удалось хотя бы примерно воссоздать картину того, что произошло. Перед операцией меня полностью обтерли спиртом. Покрыли пеленками. Под левой ногой у меня лежал электрод, сказали, что так нужно для операции. И, видимо, от паров спирта и взаимодействия с этим электродом произошло короткое замыкание или что-то в этом роде, из-за чего через мое тело прошел ток. Я так поняла. Ассистенты, присутствовавшие на операции, увидели, как из-под пеленок пошел дым. Они их сдернули и увидели, что на ноге уже образовался ожог, сразу начали его обрабатывать. Но изначально таких шрамов, как сейчас, не было - просто побелевшая кожа. А уже потом следы от ожогов стали проявляться. У меня очень сильно обожжены левый бок, грудь и правая нога. Есть ожоги и на левой ноге, - говорит Екатерина.После того как пациентка полностью пришла в себя от наркоза, то почувствовала страшную боль. На своем теле она увидела кровавые следы от ожогов, покрывшиеся волдырями. Как рассказывает пациентка, врачи диагностировали сильнейшие ожоги первой и второй и третьей степени. Однако позднее информация об ожогах третьей степени из медицинских документов, по ее словам, почему-то исчезла.- Я лечилась с февраля почти до сентября. Особенно долго не заживала нога. Но и по сей день у меня остались уродливые шрамы и рубцы на теле. Можно сказать, мое тело навсегда обезобразили. Шрамы есть на груди, на левом боку и на колене. Меня уже предупредили, что они останутся навсегда. Тут уж точно не до пляжа, - грустно констатирует Екатерина.Еще больше пострадавшую возмущает тот факт, что ее уверяли, что якобы в случившемся никто не виноват. Похожий комментарий нам предоставлял и сам минздрав. По данному факту в медучреждении провели служебное расследование. В частности, проверили электрохирургический аппарат, задействованный на операции. Он оказался исправен. В конце концов, пришли к следующему выводу.«Комиссия, проводившая расследование, пришла к выводу о том, что данный случай является непредвиденным», - написано минздравом в ответе на наш редакционный запрос в 2021 году.С такими выводами Екатерина была категорически не согласна. И, несмотря на принесенные ей извинения медиков и предложения решить вопрос мирным путем, не обращаясь в СМИ, она решила добиваться справедливости и наказания виновных лиц.- Они ссылаются на то, что это непредвиденный случай, стечение обстоятельств, мол, звезды так сложились. А то что я полноценно не могла ухаживать ни за собой, ни за новорожденным, как я плакала от боли и могла только лежать, не двигаясь, испытывая и физические, и моральные страдания, это никого не волнует. Я считаю, что речь идет о халатности. Возможно, они неправильно использовали этот прибор – электрокоагулятор - в сочетании с парами спирта, пеленкой плюс еще этот электрод. Ведь ожоги произошли из-за короткого замыкания, как я поняла. Значит они могли нарушить технику эксплуатации этого прибора. Меня просили не обращаться в СМИ, предлагали договориться мирно, но я ответила, что буду решать все через суд. Как суд решит, так и будет, сколько присудит, столько и выплатят. Я хочу, чтобы виновных наказали, чтобы все было по закону, - говорит Екатерина Маркова. – Это не значит, что я какая-то кровожадная, просто хочу справедливости.Однако добиваться справедливости пришлось долго и муторно. И в течение долгого времени безрезультатно. После обращения Екатерины в полицию, по ее словам, появились два дела – по подлогу документов и по поводу самих ожогов.- У меня два дела, и оба застопорились. Ничего добиться не можем. Из них одно, по подлогу документов, ушло в архив. Дело в том, что когда я выписывалась из роддома, мне на руки дали выписной эпикриз, где написано, что у меня ожоги первой, третьей степени. Позже «тройку» исправили на «двойку». В истории родов на титульном листе было написано «1-, 2-, 3-я степень ожогов». Потом, когда я запросила историю родов, копии самого роддома, там уже все исправили, переклеили. О третьей степени речи уже не идет. По поводу подлога документов мне писали отписки, мол, что нет состава преступления, отказать в возбуждении уголовного дела. Но на прошлой неделе я лично ездила к начальнику полиции второго отдела на прием и он все-таки дал поручение, чтобы дело из архива вернули обратно и возобновили. По второму делу мы тоже не можем дождаться назначения на комплексную экспертизу. Сменилось уже пять или шесть участковых. По факту оба дела застопорились, - считает Екатерина. – У меня ребенку уже год и семь месяцев исполнилось, почти на два года все это затянулось, хотя мы сразу начали реагировать, ко всем обращаться, писать.Без результатов вышеуказанной комплексной экспертизы Екатерина не может обратиться в суд. Круг замкнулся. Устав ждать и обивать пороги, она решила написать в Следком страны.- Я написала через интернет-приемную, прикрепила файлы и фото. И вот мне сообщили, что обращение дошло до Бастрыкина и мое дело взято на контроль. Удивилась, что так быстро отреагировали, я обрадовалась, конечно. А 14 октября со мной уже связались из Следственного комитета и попросили прийти на встречу со всеми документами. Может быть, сейчас с мертвой точки все сдвинется, - надеется Екатерина.- Минздравом РБ в марте 2021 года проведена внеплановая проверка в рамках ведомственного контроля. В ходе проверки выявлены дефекты при оказании медицинской помощи пациентке. Главному врачу ГАУЗ «Городской перинатальный центр г. Улан-Удэ» выдано предписание для устранения выявленных нарушений. Администрацией ГАУЗ «ГПЦ» приняты исчерпывающие меры по недопущению впредь подобных ситуаций. Актуализированы унифицированные документы для персонала ГАУЗ «ГПЦ» по электробезопасности, проведен инструктаж по неукоснительному соблюдению установленных правил.- В феврале 2021 года в городском перинатальном центре во время экстренной операции произошла внештатная ситуация - допущен ожог кожи пациентки вследствие использования медицинского оборудования. После операции для консультации вызван врач комбустиолог, который дал рекомендации по ведению и лечению пациентки. Несмотря на возникновение внештатной ситуации, родоразрешение прошло успешно, весь период пребывания в послеродовом отделении ребенок находился на грудном вскармливании.После выписки для скорейшего выздоровления пациентка наблюдалась медицинским персоналом Городского перинатального центра, все необходимые медицинские процедуры проводились на дому.По данному факту проведено служебное расследование, пересмотрен регламент работы, проведен внеплановый инструктаж персонала.За всю историю роддома подобных инцидентов не случалось. Коллектив Городского перинатального центра еще раз выражает искреннее сочувствие и приносит свои извинения.Фото: из личного архива героини статьи, russianstock.ru