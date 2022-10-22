Депутаты рассмотрели вопросы переселения соотечественников и ремонта школ

В Улан-Удэ прошло очередное заседание Комитета по социальной политике - одного из ключевых в Улан-Удэнском горсовете. Заседание вел председатель комитета Денис Гармаев. В повестке было два интересных вопроса.Первый касался ситуации вокруг добровольного переселения в Улан-Удэ соотечественников, проживающих за рубежом. «Соответствующая подпрограмма начала работать с 2020 года», - напомнил Денис Гармаев.Положение для депутатов осветила Татьяна Трофимова, зампред Комитета по социальной и молодежной политике администрации Улан-Удэ. Она вкратце остановилась на требованиях, которым должны отвечать претенденты, а также привела статистику.«За прошедший период 2022 года проведено 19 заседаний комиссии. Число прибывших соотечественников составило 26, из них трудоспособного возраста 25 человек. Трудовой деятельностью занято 13 человек (в т. ч. шесть работают по найму, семь зарегистрированы индивидуальными предпринимателями). Четверо прибывших – студенты (три студента медицинского института БГУ, один – Бурятского института информационных коммуникаций)», - отметила она. За прошлый год было одобрено для переезда 35 кандидатур соотечественников, проживающих за рубежом.Для содействия адаптации приезжающих постоянно идет консультирование по юридическим, жилищным, социальным вопросам, по трудоустройству, переобучению и т. д. К примеру, в последние годы в сферу строительства трудоустроились 50 человек из киргизской диаспоры, ранее занимавшихся работой в общепите и торговле.Среди прибывающих немало людей из Средней Азии. «Учитывая это, налажено тесное взаимодействие с киргизской, узбекской, таджикской национально-культурными автономиями, местной религиозной организацией мусульман Улан-Удэ. Ведется системная межведомственная работа. Проводятся мероприятия, направленные на воспитание патриотизма, взаимного уважения культур и исторических традиций разных народов», - доложила Татьяна Трофимова.Приезжих стараются шире вовлекать в жизнь города. В Улан-Удэ создана комфортная среда для приезжающих. «Когда потенциальные участники программы переселения выбирают Улан-Удэ, зачастую определяющим фактором становится именно комфортная среда»», - пояснила Татьяна Трофимова.«А с Украины среди 26 человек были люди?», - спросил Денис Гармаев. Оказалось, не было. «В основном, едут из Киргизии, Таджикистана, Узбекистана. Единичные случаи – Армения, Азербайджан», - ответила выступающая.Вошедшие в программу переселения получают гражданство России в упрощенном порядке. Члены комитета горсовета приняли информацию к сведению.Вторым вопросом депутаты рассмотрели результаты выборочной проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на ремонт школ в 2020-2021 гг.Средства направлялись на капремонт спортплощадок, стадионов, фасадов зданий, ограждений, установку наружного освещения и другие цели. В целом, было выделено более 100 млн. рублей. Выборочную проверку провели по принципу рискоориентированного подхода и она затронула 38 млн рублей.Проверили шесть учреждений. Соответствующие отчеты все они предоставляли в срок и в полном объеме, что говорит о дисциплинированности. Но был выявлен ряд недочетов на весьма скромные суммы.«По результатам контрольных обследований выполненных работ, проверки соответствия объемов работ установлены факты оплаты невыполненных работ - на сумму 35 тыс. рублей», - доложила, в частности, Лариса Убеева, председатель Контрольно-счетной палаты Улан-Удэ.Она подробно изложила недостатки, обнаруженные в том или ином проверенном учреждении.Общий вывод палаты – выделенные средства были использованы эффективно и по целевому назначению. Но школам было указано навести порядок. Допустим, школе №1 сказали восстановить сумму неустойки на сумму 2,6 тыс. рублей в связи с просрочкой исполнения поставщиком обязательства.В Комитет по образованию направлено письмо с предложением принять меры по усилению ведомственного контроля за деятельностью учреждений в плане результативности использования выделяемых им средств. Когда Денис Гармаев предоставил слово представителю упомянутого комитета, он пояснил, что письмо рассмотрено, замечания приняты. С директоров школ запросили письменные объяснения по поводу выявленных нарушений.«Разработаны мероприятия по устранению нарушений и предотвращению их в дальнейшем», - заверили депутатов «социального» комитета Улан-Удэнского горсовета.Подрядчики были вынуждены вернуть школам излишне полученные деньги или сделать работу. Например, гимназия №14 получила назад 10,8 тыс. рублей. В школе №5 строители все же установили волейбольную сетку со стойками, которой при проверке не было. В школе №46 подрядчик тоже добросовестно устранил претензии. И так далее.В целом, комитет горсовета остался доволен положением.В ходе обсуждения Анатолий Белоусов, зампред Улан-Удэнского горсовета, выступил с предложением, чтобы была создана рабочая группа с участием представителей «Улан-Удэстройзаказчика», чтобы провести контрольный объезд по объектам, по которым есть гарантия. Это было принято.Тревожным моментом является положение с текучкой кадров в том подразделении комитета по образованию, которое курирует вопросы ремонтно-строительного направления. «Буквально с лета уволилось три инженера, которые в т. ч. контролировали выполнение строительных работ на наших объектах образования. Остался только один инженер, он же руководитель. На сегодня средняя заработная плата инженера составляет порядка 25 тыс. рублей», - выступил представитель этого комитета.Депутат горсовета Людмила Пахомова и другие согласились, что такой уровень зарплаты недостаточен, и вопрос надо решать. Денис Гармаев напомнил, что Комитете по культуре, вообще, нет ни одного специалиста, который мог бы составлять правильно сметы и потом контролировать.«Проблема стоит остро. Поэтому депутаты подняли вопрос о рассмотрении варианта, чтобы эту функцию взял на себя «Улан-Удэстройзаказчик». И по Комитету по культуре, и по Комитету по образованию», - отметил Денис Гармаев по окончании заседания.Фото: «Номер один»