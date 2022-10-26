В Чите выявили ОПГ, которая незаконно экспортировала пиломатериалы в Китай

Читинские таможенники выявили организованную преступную группу, которая незаконно экспортировала в Китай 32,7 тыс кубометров пиломатериалов стоимостью более 96 млн рублей.

Оперативно-розыскные мероприятия проводились совместно с сотрудниками Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте, Управления ФСБ России по Забайкальскому краю под координацией Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Создали преступную группу с целью незаконного обогащения гражданин КНР и гражданин России.

Как рассказал заместитель начальника таможни по правоохранительной деятельности Алексей Рожнов, гражданин КНР с учетом имеющихся у него связей, организовывал заключение с китайскими партнерами внешнеторговых контрактов на поставки пиломатериалов из России в Китай, финансировал преступную деятельность группы и распоряжался товаром.

Предприниматель из России вел поиск членов группы, привлекал различные фирмы в Забайкальском крае для участия в незаконном экспорте пиломатериалов (сосна, лиственница), организовывал скупку незаконно заготовленной древесины и с помощью фиктивных документов придавал товару законность.

Сотрудники таможни установили, что при экспорте пиломатериалов в качестве документов, подтверждающих их приобретение, предприниматели представляли в таможню фиктивные договоры купли-продажи: поставщики, указанные в договорах, не продавали пиломатериалов.

Следственные действия правоохранительные структуры Забайкальского края проводили одновременно в Бурятии и в Москве, где проживали члены организованной группы.

В ходе обысков в офисе фирмы, а также в местах проживания членов преступной группы, были изъяты документы, печати различных юридических лиц, компьютеры и сотовые телефоны.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов…» (предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей).

В отношении трех участников преступной группы избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Фото: Бурятская таможня