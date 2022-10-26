Общество 26.10.2022 в 12:59

В Улан-Удэ завершают строительство последнего проблемного дома в ЖК «Юго-Западный»

На данный момент объект готов на 85%
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ завершают строительство последнего проблемного дома в ЖК «Юго-Западный»
В 105-м микрорайоне Улан-Удэ в завершающей стадии находится строительство последнего проблемного дома ЖК «Юго-Западный». На сегодня степень готовности объекта составляет 85 процентов, сообщили в Минстрое Бурятии.

В доме №4 три этажа, 90 квартир общей площадью 4,7 тыс. кв. м. Он является последним проблемным объектом в жилом комплексе «Юго-Западный».


– После его завершения, в декабре 2022 года, город получит еще один жилой комплекс с обустроенной прилегающей территорией: заасфальтированными проездами, растительными насаждениями, малыми архитектурными формами, включая детскую и спортивную площадки, – сообщил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.


– В данный момент в доме №4 идёт чистовая отделка мест общего пользования, в квартирах устанавливаем радиаторы отопления, в ближайшее время приступим к асфальтированию прилегающей территории, – уточнил прораб подрядной компании Анатолий Будаев. – На объекте трудятся 24 человека – сантехники, вентиляционщики, отделочники, разнорабочие.


Напомним, прежний застройщик, ООО «Домстройкомплект», приступил к возведению комплекса в 2014 году при участии средств дольщиков. В 2016 году компания заморозила стройку, а в 2020 году ее признали банкротом. В марте 2021 года определением арбитражного суда комплекс был передан Фонду поддержки дольщиков Бурятии. Объект достраивается на средства федерального и республиканского бюджетов через механизм Фонда развития территорий.

Фото: Минстрой Бурятии
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