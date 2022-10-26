В Улан-Удэ завершают строительство последнего проблемного дома в ЖК «Юго-Западный»

В доме №4 три этажа, 90 квартир общей площадью 4,7 тыс. кв. м. Он является последним проблемным объектом в жилом комплексе «Юго-Западный».





– После его завершения, в декабре 2022 года, город получит еще один жилой комплекс с обустроенной прилегающей территорией: заасфальтированными проездами, растительными насаждениями, малыми архитектурными формами, включая детскую и спортивную площадки, – сообщил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.





– В данный момент в доме №4 идёт чистовая отделка мест общего пользования, в квартирах устанавливаем радиаторы отопления, в ближайшее время приступим к асфальтированию прилегающей территории, – уточнил прораб подрядной компании Анатолий Будаев. – На объекте трудятся 24 человека – сантехники, вентиляционщики, отделочники, разнорабочие.





В 105-м микрорайоне Улан-Удэ в завершающей стадии находится строительство последнего проблемного дома ЖК «Юго-Западный». На сегодня степень готовности объекта составляет 85 процентов, сообщили в Минстрое Бурятии.Напомним, прежний застройщик, ООО «Домстройкомплект», приступил к возведению комплекса в 2014 году при участии средств дольщиков. В 2016 году компания заморозила стройку, а в 2020 году ее признали банкротом. В марте 2021 года определением арбитражного суда комплекс был передан Фонду поддержки дольщиков Бурятии. Объект достраивается на средства федерального и республиканского бюджетов через механизм Фонда развития территорий.Фото: Минстрой Бурятии