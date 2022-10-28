Медики Бурятии рассказали о постковидном синдроме

Новая коронавирусная инфекция (COVID-19) за три последних года стала реалией нашей жизни. С каждым днём переболевших COVID-19 становится больше. У многих людей после перенесённой инфекции длительно сохраняются жалобы или появляются новые. Последствия, сохраняющиеся более 12 недель после перенесенной коронавирусной инфекции, принято называть «постковидным синдромом».Постковидный синдром может возникнуть у любого человека, переболевшего коронавирусом. Но всё же чаще у тех, кто имеет сопутствующие хронические заболевания и перенес инфекцию в средней и тяжёлой формах.У человека могут длительно сохраняться симптомы, которые возникли в период заболевания, а могут появиться и новые. Самые частые проявления постковидного синдрома – это общая слабость, быстрая утомляемость, тромбозы, одышка, тревога и/или депрессия, нарушения сна, нарушения обоняния/чувства вкуса, боли в суставах, мышцах и другие. В некоторых случаях проявления постковидного синдрома могут быть настолько выраженными, что требуется медицинская помощь.Клиника крайне многообразна и нельзя сказать, что для всех характерна одна и та же симптоматика.В основном постковидный синдром длится около месяца и проходит самостоятельно, но бывает, что симптомы сохраняются больше нескольких месяцев и сильно беспокоят человека, в таком случае необходимо обследование и медицинская помощь.Уже более года проводится углублённая диспансеризация для переболевших COVID-19. Она проходит в два этапа и включает исследования, направленные на выявление последствий коронавирусной инфекции с целью своевременного оказания медицинской помощи. В первую очередь её рекомендуется пройти всем, кто перенес COVID-19 и имеет хронические заболевания, потому что именно у этой категории людей чаще возникают осложнения. Если по итогам углубленной диспансеризации выявлены отклонения, врач направит пациента на дообследование, при необходимости назначит лечение и реабилитацию.Общие рекомендации для восстановления после перенесенного заболевания достаточно просты и доступны.Во-первых, простой и эффективной стратегией восстановления после COVID-19 будет соблюдение адекватного режима труда и отдыха, сна и бодрствования. Сон должен быть полноценным – это прежде всего ночной сон длительностью не менее семи часов. При нарушениях сна рекомендуется свести к минимуму поступление в организм кофеина, алкоголя. Благоприятно воздействуют на психологическое состояние прогулки на свежем воздухе, занятия любимым делом.Очень важно соблюдать сбалансированную диету, которая включает в себя достаточное количество белков, жиров, углеводов, растительной клетчатки, витаминов и минералов. В восстановительный период лучше исключить жирное, жареное, алкоголь. Фрукты и овощи (более 400 г в день, не считая картофель) в рационе поспособствуют восстановлению работы кишечника. Также пациентам в зависимости от их состояния рекомендуют лечебную физкультуру с индивидуально подобранным режимом физической активности.Часто пациенты, особенно перенесшие ковидную пневмонию, испытывают одышку. Восстановление легочной функции – процесс длительный и начинается уже в стационаре. Для улучшения работы лёгких проводят дыхательную гимнастику, также рекомендуют ходьбу с индивидуальным подбором интенсивности и продолжительности нагрузки в зависимости от переносимости, прогулки на свежем воздухе. Не стоит забывать о регулярном проветривании помещений, исключении курения. По мере увеличения повседневной активности и интенсивности занятий физическими упражнениями одышка ослабевает. Если одышка не снижается и даже усиливается, следует обратиться к лечащему врачу.Не редко у людей, перенесших COVID-19, особенно в тяжелой степени, длительно наблюдается снижение памяти, концентрации внимания. Восстановлению когнитивных функций способствуют упражнения для головного мозга. Это новые хобби, новые умения и навыки (например, освоение новых функций в своих гаджетах), ментальные упражнения, запоминания текстов и стихов, разгадывание кроссвордов, головоломок и т.д. Начинать следует с таких упражнений для мозга, которые амбициозны, но достижимы, постепенно увеличивая их сложность. Такой подход поможет поддержать мотивацию. Некоторым пациентам, имеющим выраженные и устойчивые нарушения памяти, могут понадобиться специальные препараты для улучшения функции головного мозга. Для назначения лечения нужно обратиться к лечащему врачу.Очень распространённая жалоба среди перенесших COVID – нарушения обоняния и чувства вкуса. Во многих случаях обоняние и вкус восстанавливаются самостоятельно. Ускорить процесс восстановления может тренировка с помощью продуктов и парфюмерии с ярко выраженным вкусом или запахом: например, лимоны, чеснок, ароматические масла.Наиболее эффективным методом защиты от COVID-19 является вакцинация. Общеизвестно, что вакцинированные люди реже заражаются, легче переносят заболевание, также установлено, что онименьшеподверженыи возникновению постковидного синдрома.Фото: «Номер один»