В Бурятии студента выселили из общежития из-за отсутствия прививки от ковида

Учащегося четвертого курса Михаила Тайшина после летних каникул отказались заселять в студенческое общежитие из-за того, что он не предоставил данные по вакцинации от коронавируса. Все попытки родителей парня доказать, что прививки в стране добровольны и такое решение незаконно, ни к чему не привели. Обращение в прокуратуру расставило все по местам. Однако место студенту еще не предоставили и он вынужден пока снимать квартиру.Михаил Тайшин сам родом из города Бабушкин, когда он поступил в политехнический техникум, расположенный в Селенгинске, то, конечно, сразу было решено, что поселится в общежитии при учебном заведении. Все три года проживал там, и каких-либо вопросов или претензий к нему не возникало. В этом учебном году, в сентябре, студент уже четвертого курса так же приехал заселяться в общежитии, однако столкнулся с неожиданным препятствием. Из-за того, что он не привит и категорически отказывался ставить вакцину от COVID-19, ему отказали в заселении. Все попытки отца студента Вячеслава Тайшина доказать, что это незаконно, были безуспешны.- У меня сын уже учится на четвертом курсе. Для нас вообще стало неожиданностью, когда объявили, что его не заселяют. Хотя три года он там жил без всяких замечаний, все было нормально, и, конечно, после летних каникул место должны оставить за нами. А тут им сказали, делайте прививку, а потом заселяйтесь, мол, по-другому никак. Я приехал туда, пытался переговорить с замдиректора, просил предоставить документы, на основании которых нам отказывают. Нам ничего не показали, - рассказывает отец студента Вячеслав Тайшин.По мнению Вячеслава, такая позиция не поддается никакой логике. Ведь ходить на занятия его сыну никто не запрещал. Запрет коснулся исключительно общежития. То есть внутри учебного заведения инфекция не передается?- Мы задавали этот вопрос. В общежитие не заселяют, а в техникум он ходит. Они там соприкасаются между собой, здороваются. Тем более что у молодежи принято обниматься, жать друг другу руки при встрече. Они и сидят вместе в закрытых небольших помещениях. То есть в таких случаях инфекция не передается, а только исключительно в общежитии? Ну разве не абсурд? Они не захотели комментировать это, - говорит Вячеслав.19-летний студент написал заявление от своего имени в прокуратуру Кабанского района. Однако до ответа от надзорного ведомства нужно было где-то временно проживать. Пришлось снимать жилье, хотя такие неожиданные растраты в планы семьи, безусловно, не входили.Рассмотрев обращение Михаила, прокуратура встала на сторону студента.«В силу ст. 5 Федерального закона от 17.09.1988 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» граждане при осуществлении иммунопрофилактики имеют право на отказ от профилактических прививок. Отсутствие профилактической прививки от коронавирусной инфекции COVID-19 не является основанием для отказа в предоставлении места в общежитии», - гласит ответ надзорного ведомства.В этой связи прокурор Кабанского района Батор Будаев внес представление директору ГАПОУ РБ «Политехнический техникум» об устранении нарушений законодательства об образовании.Однако даже этот документ не стал решающей точкой в данном конфликте. Михаила по-прежнему в общежитие не заселили. Впрочем, как и его товарища по несчастью – однокурсника и соседа по комнате, оказавшегося в точно такой же ситуации.- Сын приболел, немного, пролечился. Справку, как положено, предоставил. Теперь мне сказали в техникуме, что эту справку проверят, действительна она или нет. То есть вместо того, чтобы найти диалог, они пытаются найти какой-то изъян, нарушения с нашей стороны. Хотя это их вина. Из-за их неграмотности и незнания законов дети остались без места в общежитии. Честно говоря, не понимаю такой позиции, - возмущается отец студента.Получить комментарий от техникума нам не удалось, ответили, что директор сейчас находится в отпуске.Теперь возникает другой вопрос – общежитие давно заселено студентами. Как вселить туда еще одного, чтобы не пострадал при этом кто-то из ныне там проживающих? Нет ли риска нарушить права уже других учащихся?- Этот вопрос мы уже обсуждали. Если места освободятся по каким-то причинам, то их заселят. На сегодняшний момент мы ждем от техникума ответ на наше представление. По закону на него дается месячный срок. После этого будем дальше смотреть, - поясняют в прокуратуре Кабанского района.- Если не заселят, в суд пойдем. Почему мы должны ждать, если наши права нарушены? Варианты всегда есть для тех, кто хочет решить проблему – например, пусть оплачивают аренду жилья, которое мы вынуждены снимать не по своей воле, - настроен решительно отец Михаила.Фото: «Номер один»