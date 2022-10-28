Общество 28.10.2022 в 17:47

«Боевой дух сильный, это в большей степени благодаря поддержке с родной земли»

Мать бойца батальона «Байкал» встретилась с добровольцами из Бурятии и призывает земляков помогать им
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Текст: Номер один
«Боевой дух сильный, это в большей степени благодаря поддержке с родной земли»
Волонтер из Бурятии, мать одного из добровольцев спецподразделения батальон «Байкал» Наталья Скосырская посетила Донецк с гуманитарной миссией. Как рассказала Наталья, она вернулась в республику с передовой 27 октября, где передала батальону гуманитарный груз и пообщалась с добровольцами «Байкала», сообщили в пресс-службе правительства республики.

«Собирались мы с гуманитарной миссией в зону СВО давно, ребята звонили, говорили, что им нужно привезти. Начали собираться еще быстрее, когда в интернете, везде начали появляться сообщения, что батальона «Байкал» больше не существует. Представляете сердце матери, у которой там сын? И тот, кто все это, все эти фейки писал, распространял, конечно, Бог ему судья. Конечно, говорить, что все хорошо, что потерь нет, не правильно, не верно, потери есть, ведь это боевые действия. Когда мы приехали в Донецк, нам сказали, что с нами встретятся только трое бойцов «Байкала», моего сына среди них не было, он в это время был на задании. И когда мы приехали на встречу, там было уже восемь бойцов, затем еще 15, потом подъезжали еще, в общем, ребята старались приехать из своего расположения по мере того, как узнавали, что мы приехали и сейчас находимся недалеко от фронта. Они рассказывали, что у них был до нас Алексей Самбуевич, ездил практически на передовую.

Разговаривали с ребятами, боевой дух сильный и они сами говорят, что это в большей степени благодаря поддержке с родной земли. Хотелось бы попросить земляков побольше писать слов поддержки нашим воинам, все письма, весточки до них доходят. Писать или читать фейки может любой, а вы попробуйте протянуть руку помощи. Сейчас в зимний период нужна теплая одежда, нательные комплекты, носки. Там очень сыро, одежда не просыхает, ощутили это на себе, поэтому наша поддержка нужна, от каждого из нас ведь не убудет купить комплект носков. Большое содействие на сегодня идет от фонда «Содействие», от полпредства республики, от правительства Бурятии. Главное, что мы увидели глаза наших ребят, будем стараться выехать к ним снова, передать весточку с родной земли, дорогу осилит идущий, и у нас все получится, если мы будем вместе, сообща», - рассказала Наталья Скосырская.

Фото: egov-buryatia.ru
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спецоперация батальон "Байкал" Скосырская

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