Общество 28.10.2022 в 18:33

В Бурятии осужден 62-летний убийца престарелой матери

Она была инвалидом второй группы по общему заболеванию и слепа на оба глаза, сын жил на ее пенсию
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В Бурятии осужден 62-летний убийца престарелой матери

В Бурятии суд счел достаточными для вынесения приговора 62-летнему местному жителю. Он признан виновным в «убийстве лица, заведомо находившегося в беспомощном состоянии». А именно – своей беспомощной престарелой матери, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

 Следствием и судом установлено, что мужчина проживал в квартире вместе со своей престарелой матерью, которая являлась инвалидом второй группы по общему заболеванию и была слепа на оба глаза. Сын нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками, жил на пенсию матери и регулярно наносил ей побои. А 6 января нынешнего года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в очередной раз напал на беспомощную мать, нанес ей множество ударов по голове и другим частям тела, после чего с силой стал сдавливать руками шею, в результате чего потерпевшая скончалась на месте происшествия.

 Два дня злоумышленник провел в квартире с телом, после чего вызвал сотрудников полиции, сообщив, якобы, об естественной кончине матери. Однако в ходе судебно-медицинского исследования установлены признаки насильственной смерти, после чего мужчина был задержан и в ходе допроса дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы. Позже он изменил свои показания, заявив, что не причастен к убийству матери. Однако следствием были собраны достаточные доказательства, подтверждающие в полном объеме предъявленное ему обвинение.  

Приговором суда убийце назначено наказание в виде 12 лет и 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Фото: pixabay.com

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преступность убийство приговор

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