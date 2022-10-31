В Улан-Удэ завершили ямочный ремонт

32 тысячи квадратных метров ям заделали в этом году на дорогах и внутридворовых проездах в Улан-Удэ. Как сообщили в мэрии, больше половины ям были устранены с помощью горячего асфальта (22 тыс. квадратных метров). Остальной объем выполнили современным струйно-инъекционным методом. Для наращивания этого направления, как известно, муниципалитет приобрел дополнительную специальную машину «Бицема».Что касается трещин, то муниципалитету известны проблемные места и над ними активно работают. В этом теплом сезоне на дорогах столицы Бурятии заделали 23 тыс. погонных метров трещин.В ближайшее время дорожные работы продолжат методом холодного асфальта, но там объемы мизерны - порядка ста квадратных метров. Возобновятся мероприятия по ямочному ремонту весной, когда температура перевалит за плюс пять градусов.Фото: «Номер один»