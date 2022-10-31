В Улан-Удэ эксперимент на площади Комсомольской продлили до 20 ноября

Власти города приняли решение о пролонгации эксперимента на одном из самых сложных транспортных узлов Улан-Удэ - площади Комсомольской (район бывшего кинотеатра «Октябрь»). Как известно, там на протяжении недели были запрещены несколько привычных поворотов.Как пояснил председатель комитета по транспорту мэрии Улан-Удэ Юрий Ткачев на встрече с прессой, продление эксперимента имеет цель посмотреть как будет идти движение по обновленой схеме в более холодное время года.По его словам, начиная эксперимент, муниципалитет ставил три цели - упорядочить движение транспорта, повысить безопасность на данном участке, а также начать работу по приоритезации общественного транспорта. По итогам недели, когда транспорт шел по-новому, указанные задачи выполняются.Наблюдение показало, что количество проезжающего транспорта, его скорость не уменьшились, но передвижение стало более комфортным. После того, как водители свыкнутся с новой схемой организации движения, показатели, вероятно, начнут расти. Во время эксперимента в его зоне не было отмечено ни одного ДТП.Юрий Ткачев также подтвердил ранее озвученное намерение городских властей о введении на одной из сторон проспекта 50-летия Октября отдельной полосы для общественного транспорта. В 2023 году на проспекте пройдет ремонт, в ходе которого данную полосу и обустроят. Отдельная полоса заработает по окончании ремонта - примерно в третьем квартале будущего года. Ожидается также перенос светофора в районе «Бурятэнерго».Не исключено, что в случае положительного опыта с «выделенкой» на проспекте 50-летия Октября введение аналогичных полос будут рассматривать на улицах Борсоева, Иволгинской и Бабушкина, что будет крупным изменением. Также есть идея рассмотреть небольшую реорганизацию в районе трамвайной остановки «Площадь Советов» (перенос остановки, запрет разворота через трамвайные пути, установка светофора).Фото: мэрия Улан-Удэ