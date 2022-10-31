Общество 31.10.2022 в 15:59
В Улан-Удэ спустя год наградили росгвардейцев, спасших людей на пожаре
Заметив дым из квартиры, правоохранители сразу бросились на помощь
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ прапорщик вневедомственной охраны Дмитрий Платонов и сержант Александр Жамсаранов награждены медалями «За спасение погибавших». Как сообщили в Росгвардии Бурятии, указ об их награждении подписал президент России.
Награждение прошло почти спустя год после происшествия, в котором отличились росгвардейцы.
Сотрудники вневедомственной охраны сразу же приступили к эвакуации и спасению людей. В квартире находились несколько человек – две женщины и два несовершеннолетних ребенка. Четырехлетнего мальчика из окна поймал Александр Жамсаранов. Девушке росгвардейцы помогли спустится вниз с помощью веревки.
Медали «сотрудникам Росгвардии вручил главный федеральный инспектор по Республике Бурятия Сергей Ромахин.
Фото: Росгвардия Бурятии
Награждение прошло почти спустя год после происшествия, в котором отличились росгвардейцы.
15 ноября 2021 года группа задержания вневедомственной охраны в составе Дмитрия Платонова и Александра Жамсаранова, находясь на маршруте патрулирования, заметила идущий из жилого дома дым. Подъехав к дому, росгвардейцы услышали доносящиеся из квартиры на втором этаже крики о помощи.
Сотрудники вневедомственной охраны сразу же приступили к эвакуации и спасению людей. В квартире находились несколько человек – две женщины и два несовершеннолетних ребенка. Четырехлетнего мальчика из окна поймал Александр Жамсаранов. Девушке росгвардейцы помогли спустится вниз с помощью веревки.
«Я вышла, почувствовала запах гари из подъезда, вышла в коридор, а там сильный запах и дым, пройти невозможно. Очень испугалась за детей. Сотрудники внизу поймали сына, а потом сестру, спустившуюся по веревке», - рассказывала тогда мама мальчика.
Медали «сотрудникам Росгвардии вручил главный федеральный инспектор по Республике Бурятия Сергей Ромахин.
Фото: Росгвардия Бурятии
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