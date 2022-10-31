В Улан-Удэ спустя год наградили росгвардейцев, спасших людей на пожаре

15 ноября 2021 года группа задержания вневедомственной охраны в составе Дмитрия Платонова и Александра Жамсаранова, находясь на маршруте патрулирования, заметила идущий из жилого дома дым. Подъехав к дому, росгвардейцы услышали доносящиеся из квартиры на втором этаже крики о помощи.





«Я вышла, почувствовала запах гари из подъезда, вышла в коридор, а там сильный запах и дым, пройти невозможно. Очень испугалась за детей. Сотрудники внизу поймали сына, а потом сестру, спустившуюся по веревке», - рассказывала тогда мама мальчика.



