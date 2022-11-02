Общество 02.11.2022 в 10:00

Доступная кастрация

В Улан-Удэ  радостное событие
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Текст: Номер один
Доступная кастрация

Новая ветеринарная клиника, по словам чиновников, предоставит местным жителям услуги кастрации по «социально ориентированным» ценам. Конечно, речь идет о домашних животных, а не о том, о чем вы подумали. 

– В связи с высокой потребностью стерилизации домашних животных принято решение открыть в этом районе (на улице Шульца. – Прим. ред.) ветеринарную клинику. С 2019 года при содействии города была открыта клиника по улице Родины, 11. Отмечу, что все ветеринарные услуги и цены будут социально ориентированными, – сказал начальник Управления ветеринарии Бурятии Амгалан Дармаев.

Видимо, проблема размножающихся животных встала настолько остро, что власти решили, что называется, «резать по живому». Так сказать, нанесли собачьей проблеме удар ниже пояса.

Чиновники даже готовы упустить часть прибыли от новой клиники, установив «социально ориентированные цены» на оскопление питомцев. Да и странно звучала бы строка среди доходов городского бюджета: «поступления за счет отрезанных собачьих гениталий».

Впрочем, деньги ведь не пахнут.

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