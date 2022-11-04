В Улан-Удэ сложилась критическая ситуация с пассажирскими перевозками

Жители Улан-Удэ жалуются на долгое ожидание автобусов из-за отмены маршруток. По словам горожан, ситуация с перевозками сложилась критическая, причем накануне холодов. В чем же причина транспортной проблемы и как городские чиновники собираются ее решать? В этих вопросах разбирался «Номер один».Общественный пассажирский транспорт в Улан-Удэ уже много лет подвергается во многом справедливой критике со стороны горожан. Разбросанность города и запутанная транспортная схема вынуждает держать большое количество общественного транспорта на маршрутах города. Однако жители отдаленных, но густонаселенных районов по-прежнему страдают.- С микрорайона Восточный практически невозможно уехать ни утром в час пик, ни вечером, а после 20:00 вечера можно часами простоять на остановке, все машины идут в гараж, - говорит улан-удэнец Анатолий.По его словам, «когда едешь на машине вечером, то кажется, что маршрутки ходят, но когда стоишь около 20:00 на остановке и ждешь автобус, их реально нет». Речь идет о частных автобусах, водители которых нередко заканчивают свою работу в 20:00 – 21:00 и дальше едут домой с закрытыми табличкой номерами мимо ожидающих на остановках улан-удэнцев.По данным городского ресурса autobus03.ru, автобусный маршрут № 4а («п. Матросова – ЖД-вокзал - Плодово-ягодная станция») заканчивает свою работу в 20:20. Однако, как говорят горожане, уже с 19:00 уехать из микрорайона Зеленый практически нереально.Еще раньше заканчивается время работы у маршрута № 37 («Верхняя Березовка - Мелькомбинат»). Официально автобусы едут в гараж в 20:20. И если до Мелькомбината еще можно добраться на трамвае, то до Верхней Березовки уже только на такси.Можно добавить, что Верхняя Березовка, Этнографический музей, экологическая тропа и базы активного отдыха являются местом притяжения туристов. И как мы собираемся развивать туризм, если туда бюджетно невозможно добраться?Как отмечают горожане, после 20:00 многие районы города «просто вымирают» в плане наличия доступного общественного транспорта. Улан-удэнцы, зная, что на общественном транспорте уехать вечером нереально, просто сидят по домам. И возникает порочный круг: чем меньше людей выходит на улицы, тем меньше доходы тех водителей автобусов, кто все-таки выезжает поздно вечером на линии.Еще больше ситуация усугубилась с конца сентября, когда из Улан-Удэ уехало и было мобилизовано достаточно большое количество водителей и автослесарей. Ведь у транспортников нет брони, как, например, у работников ВПК (военно-промышленного комплекса), а большинство водителей имеют опыт службы в РА, в целом хорошее здоровье и идеально подходят для мобилизации. Неудивительно, что острейший дефицит водителей еще более усугубился с конца сентября.Добавила проблем и нерентабельность многих маршрутов. Водители в частных беседах отмечают, что повышение стоимости проезда с начала года на один рубль они восприняли как издевку, тем более что литр дизельного топлива только на прошлой неделе вырос на 3,5 рубля. Они также жалуются на подорожание автомасел и ОСАГО и ужесточившиеся требования к техосмотру в Улан-Удэ, когда машины, имеющие даже небольшие повреждения кузова, не допускаются на линию.- Сентябрь стал последней каплей, а так проблемы накапливались уже два года, еще с началом ковида, когда почти половина водителей продали свои машины и уехали либо на вахты, либо перешли в таксисты. Обратно мало кто вернулся, - говорит Николай, бывший водитель одного из городских маршрутов.Таким образом, ситуация накануне холодов у частного пассажирского транспорта сложилась критическая. Ко всем проблемам добавляется и усугубление ситуации с ремонтами. Техника много лет не обновлялась, и поломки учащаются в зимний период. Пугают и дополнительные траты на обогрев.А как же быть с муниципальным транспортом? Ведь по городу действует 19 муниципальных маршрутов. Сами чиновники уповают на развитие муниципального транспорта, прежде всего МУП «Городские маршруты». Однако и в мэрии признают - проблема нехватки мужчин-водителей действительно есть.- В связи с расширением автобусного парка МУП «Городские маршруты» в 2022 году и необходимостью набора водительского, кондукторского, слесарского состава, а также офисных работников на предприятии ведутся активные работы по привлечению и приему новых сотрудников. За девять месяцев 2022 года прошли переподготовку на категорию «Д» четыре водителя, работающих на предприятии. В настоящее время проходят обучение еще 12 водителей, - сообщили в комитете по транспорту администрации города.Однако это капля в море. До конца года необходимо набрать только 187 водителей, плюс еще нужны слесари и кондукторы.Для того чтобы привлечь соискателей, МУП «Городские маршруты» с 1 сентября повысило зарплаты водителям на 21%, кондукторам и слесарям - на 15%, бесплатно обучает людей с категорий «В» и «С» на категорию «Д» с последующим трудоустройством, соцпакетом и отпуском в 50 рабочих дней.В мэрии отмечают, что «на сегодняшний день в город поступило 20 новых автобусов - 9 «ПАЗов» и 11 «Волгабасов». До конца года в городе появится 65 автобусов среднего класса и 59 – большого класса. В следующем году поступит еще 14 больших «Волгабасов». Всего парк МУП «Городские маршруты» пополнится 138 автобусами».Но найдутся ли те, кто будет управлять новым транспортом? Насколько улучшится качество обслуживания на городских маршрутах с приходом новых муниципальных автобусов? Остается надеяться на лучшее. Ведь сегодня на фоне грозящих зимой долгих ожиданий на остановках и в связи с невыходом на линии все большего количества частных автобусов муниципальный транспорт становится последней надеждой горожан.Фото: «Номер один»