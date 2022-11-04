Общество 04.11.2022 в 07:00
В Улан-Удэ сложилась критическая ситуация с пассажирскими перевозками
Как чиновники собираются решать транспортную проблему, разбирался «Номер один»
Текст: Дмитрий Родионов
Жители Улан-Удэ жалуются на долгое ожидание автобусов из-за отмены маршруток. По словам горожан, ситуация с перевозками сложилась критическая, причем накануне холодов. В чем же причина транспортной проблемы и как городские чиновники собираются ее решать? В этих вопросах разбирался «Номер один».
Общественный пассажирский транспорт в Улан-Удэ уже много лет подвергается во многом справедливой критике со стороны горожан. Разбросанность города и запутанная транспортная схема вынуждает держать большое количество общественного транспорта на маршрутах города. Однако жители отдаленных, но густонаселенных районов по-прежнему страдают.
- С микрорайона Восточный практически невозможно уехать ни утром в час пик, ни вечером, а после 20:00 вечера можно часами простоять на остановке, все машины идут в гараж, - говорит улан-удэнец Анатолий.
По его словам, «когда едешь на машине вечером, то кажется, что маршрутки ходят, но когда стоишь около 20:00 на остановке и ждешь автобус, их реально нет». Речь идет о частных автобусах, водители которых нередко заканчивают свою работу в 20:00 – 21:00 и дальше едут домой с закрытыми табличкой номерами мимо ожидающих на остановках улан-удэнцев.
По данным городского ресурса autobus03.ru, автобусный маршрут № 4а («п. Матросова – ЖД-вокзал - Плодово-ягодная станция») заканчивает свою работу в 20:20. Однако, как говорят горожане, уже с 19:00 уехать из микрорайона Зеленый практически нереально.
Еще раньше заканчивается время работы у маршрута № 37 («Верхняя Березовка - Мелькомбинат»). Официально автобусы едут в гараж в 20:20. И если до Мелькомбината еще можно добраться на трамвае, то до Верхней Березовки уже только на такси.
Можно добавить, что Верхняя Березовка, Этнографический музей, экологическая тропа и базы активного отдыха являются местом притяжения туристов. И как мы собираемся развивать туризм, если туда бюджетно невозможно добраться?
Как отмечают горожане, после 20:00 многие районы города «просто вымирают» в плане наличия доступного общественного транспорта. Улан-удэнцы, зная, что на общественном транспорте уехать вечером нереально, просто сидят по домам. И возникает порочный круг: чем меньше людей выходит на улицы, тем меньше доходы тех водителей автобусов, кто все-таки выезжает поздно вечером на линии.
Еще больше ситуация усугубилась с конца сентября, когда из Улан-Удэ уехало и было мобилизовано достаточно большое количество водителей и автослесарей. Ведь у транспортников нет брони, как, например, у работников ВПК (военно-промышленного комплекса), а большинство водителей имеют опыт службы в РА, в целом хорошее здоровье и идеально подходят для мобилизации. Неудивительно, что острейший дефицит водителей еще более усугубился с конца сентября.
Добавила проблем и нерентабельность многих маршрутов. Водители в частных беседах отмечают, что повышение стоимости проезда с начала года на один рубль они восприняли как издевку, тем более что литр дизельного топлива только на прошлой неделе вырос на 3,5 рубля. Они также жалуются на подорожание автомасел и ОСАГО и ужесточившиеся требования к техосмотру в Улан-Удэ, когда машины, имеющие даже небольшие повреждения кузова, не допускаются на линию.
- Сентябрь стал последней каплей, а так проблемы накапливались уже два года, еще с началом ковида, когда почти половина водителей продали свои машины и уехали либо на вахты, либо перешли в таксисты. Обратно мало кто вернулся, - говорит Николай, бывший водитель одного из городских маршрутов.
Таким образом, ситуация накануне холодов у частного пассажирского транспорта сложилась критическая. Ко всем проблемам добавляется и усугубление ситуации с ремонтами. Техника много лет не обновлялась, и поломки учащаются в зимний период. Пугают и дополнительные траты на обогрев.
А как же быть с муниципальным транспортом? Ведь по городу действует 19 муниципальных маршрутов. Сами чиновники уповают на развитие муниципального транспорта, прежде всего МУП «Городские маршруты». Однако и в мэрии признают - проблема нехватки мужчин-водителей действительно есть.
- В связи с расширением автобусного парка МУП «Городские маршруты» в 2022 году и необходимостью набора водительского, кондукторского, слесарского состава, а также офисных работников на предприятии ведутся активные работы по привлечению и приему новых сотрудников. За девять месяцев 2022 года прошли переподготовку на категорию «Д» четыре водителя, работающих на предприятии. В настоящее время проходят обучение еще 12 водителей, - сообщили в комитете по транспорту администрации города.
Однако это капля в море. До конца года необходимо набрать только 187 водителей, плюс еще нужны слесари и кондукторы.
Для того чтобы привлечь соискателей, МУП «Городские маршруты» с 1 сентября повысило зарплаты водителям на 21%, кондукторам и слесарям - на 15%, бесплатно обучает людей с категорий «В» и «С» на категорию «Д» с последующим трудоустройством, соцпакетом и отпуском в 50 рабочих дней.
В мэрии отмечают, что «на сегодняшний день в город поступило 20 новых автобусов - 9 «ПАЗов» и 11 «Волгабасов». До конца года в городе появится 65 автобусов среднего класса и 59 – большого класса. В следующем году поступит еще 14 больших «Волгабасов». Всего парк МУП «Городские маршруты» пополнится 138 автобусами».
Но найдутся ли те, кто будет управлять новым транспортом? Насколько улучшится качество обслуживания на городских маршрутах с приходом новых муниципальных автобусов? Остается надеяться на лучшее. Ведь сегодня на фоне грозящих зимой долгих ожиданий на остановках и в связи с невыходом на линии все большего количества частных автобусов муниципальный транспорт становится последней надеждой горожан.
Фото: «Номер один»
Общественный пассажирский транспорт в Улан-Удэ уже много лет подвергается во многом справедливой критике со стороны горожан. Разбросанность города и запутанная транспортная схема вынуждает держать большое количество общественного транспорта на маршрутах города. Однако жители отдаленных, но густонаселенных районов по-прежнему страдают.
- С микрорайона Восточный практически невозможно уехать ни утром в час пик, ни вечером, а после 20:00 вечера можно часами простоять на остановке, все машины идут в гараж, - говорит улан-удэнец Анатолий.
По его словам, «когда едешь на машине вечером, то кажется, что маршрутки ходят, но когда стоишь около 20:00 на остановке и ждешь автобус, их реально нет». Речь идет о частных автобусах, водители которых нередко заканчивают свою работу в 20:00 – 21:00 и дальше едут домой с закрытыми табличкой номерами мимо ожидающих на остановках улан-удэнцев.
По данным городского ресурса autobus03.ru, автобусный маршрут № 4а («п. Матросова – ЖД-вокзал - Плодово-ягодная станция») заканчивает свою работу в 20:20. Однако, как говорят горожане, уже с 19:00 уехать из микрорайона Зеленый практически нереально.
Еще раньше заканчивается время работы у маршрута № 37 («Верхняя Березовка - Мелькомбинат»). Официально автобусы едут в гараж в 20:20. И если до Мелькомбината еще можно добраться на трамвае, то до Верхней Березовки уже только на такси.
Можно добавить, что Верхняя Березовка, Этнографический музей, экологическая тропа и базы активного отдыха являются местом притяжения туристов. И как мы собираемся развивать туризм, если туда бюджетно невозможно добраться?
Как отмечают горожане, после 20:00 многие районы города «просто вымирают» в плане наличия доступного общественного транспорта. Улан-удэнцы, зная, что на общественном транспорте уехать вечером нереально, просто сидят по домам. И возникает порочный круг: чем меньше людей выходит на улицы, тем меньше доходы тех водителей автобусов, кто все-таки выезжает поздно вечером на линии.
Еще больше ситуация усугубилась с конца сентября, когда из Улан-Удэ уехало и было мобилизовано достаточно большое количество водителей и автослесарей. Ведь у транспортников нет брони, как, например, у работников ВПК (военно-промышленного комплекса), а большинство водителей имеют опыт службы в РА, в целом хорошее здоровье и идеально подходят для мобилизации. Неудивительно, что острейший дефицит водителей еще более усугубился с конца сентября.
Добавила проблем и нерентабельность многих маршрутов. Водители в частных беседах отмечают, что повышение стоимости проезда с начала года на один рубль они восприняли как издевку, тем более что литр дизельного топлива только на прошлой неделе вырос на 3,5 рубля. Они также жалуются на подорожание автомасел и ОСАГО и ужесточившиеся требования к техосмотру в Улан-Удэ, когда машины, имеющие даже небольшие повреждения кузова, не допускаются на линию.
- Сентябрь стал последней каплей, а так проблемы накапливались уже два года, еще с началом ковида, когда почти половина водителей продали свои машины и уехали либо на вахты, либо перешли в таксисты. Обратно мало кто вернулся, - говорит Николай, бывший водитель одного из городских маршрутов.
Таким образом, ситуация накануне холодов у частного пассажирского транспорта сложилась критическая. Ко всем проблемам добавляется и усугубление ситуации с ремонтами. Техника много лет не обновлялась, и поломки учащаются в зимний период. Пугают и дополнительные траты на обогрев.
А как же быть с муниципальным транспортом? Ведь по городу действует 19 муниципальных маршрутов. Сами чиновники уповают на развитие муниципального транспорта, прежде всего МУП «Городские маршруты». Однако и в мэрии признают - проблема нехватки мужчин-водителей действительно есть.
- В связи с расширением автобусного парка МУП «Городские маршруты» в 2022 году и необходимостью набора водительского, кондукторского, слесарского состава, а также офисных работников на предприятии ведутся активные работы по привлечению и приему новых сотрудников. За девять месяцев 2022 года прошли переподготовку на категорию «Д» четыре водителя, работающих на предприятии. В настоящее время проходят обучение еще 12 водителей, - сообщили в комитете по транспорту администрации города.
Однако это капля в море. До конца года необходимо набрать только 187 водителей, плюс еще нужны слесари и кондукторы.
Для того чтобы привлечь соискателей, МУП «Городские маршруты» с 1 сентября повысило зарплаты водителям на 21%, кондукторам и слесарям - на 15%, бесплатно обучает людей с категорий «В» и «С» на категорию «Д» с последующим трудоустройством, соцпакетом и отпуском в 50 рабочих дней.
В мэрии отмечают, что «на сегодняшний день в город поступило 20 новых автобусов - 9 «ПАЗов» и 11 «Волгабасов». До конца года в городе появится 65 автобусов среднего класса и 59 – большого класса. В следующем году поступит еще 14 больших «Волгабасов». Всего парк МУП «Городские маршруты» пополнится 138 автобусами».
Но найдутся ли те, кто будет управлять новым транспортом? Насколько улучшится качество обслуживания на городских маршрутах с приходом новых муниципальных автобусов? Остается надеяться на лучшее. Ведь сегодня на фоне грозящих зимой долгих ожиданий на остановках и в связи с невыходом на линии все большего количества частных автобусов муниципальный транспорт становится последней надеждой горожан.
Фото: «Номер один»
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