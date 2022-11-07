Общество 07.11.2022 в 15:22
В Улан-Удэ скончалась ветеран здравоохранения
50 лет своей жизни Ольга Седунова посвятила Отделенческой больнице
Текст: Константин Воронов
4 ноября после тяжелой болезни на 82 году ушла из жизни ветеран здравоохранения Бурятии, бессменная заведующая терапевтическим отделением Отделенческой больницы на станции Улан-Удэ Ольга Седунова.
Как сообщили в Минздраве Бурятии, Ольга Седунова родилась 18 января 1941 г. в селе Ельцово Прибайкальского района. Окончила Читинский государственный медицинский институт в 1966 году. Свою трудовую деятельность начинала врачом-терапевтом Новоильинской участковой больницы Заиграевского района. Из-за огромного количества пациентов кардиологического профиля приняла решение стать кардиологом. Прошла электрокардиографические курсы в Казани. С тех пор она не переставала учиться.
В 1970 году Ольга Седунова пришла на работу в Отделенческую больницу на ст. Улан-Удэ. Эта больница стала ей родной на всю оставшуюся жизнь, ей она посвятила полвека.
«Ольга Павловна оставила добрый след в истории Отделенческой больницы и здравоохранения республики. Она была добросовестным, отзывчивым и чутким человеком, примером истинной любви и преданности медицинской профессии. Министерство и медицинская общественность выражают глубокие соболезнования родным и близким. Светлая память о враче-подвижнике Ольге Седуновой сохранится в наших сердцах, а имя – в летописи здравоохранения республики», - сообщили в Минздраве.
Прощание с Ольгой Седуновой состоится 8 ноября в 14 часов в поминальном зале по адресу: ул. Гвардейская, 1Б.
Фото: Минздрав Бурятии
Как сообщили в Минздраве Бурятии, Ольга Седунова родилась 18 января 1941 г. в селе Ельцово Прибайкальского района. Окончила Читинский государственный медицинский институт в 1966 году. Свою трудовую деятельность начинала врачом-терапевтом Новоильинской участковой больницы Заиграевского района. Из-за огромного количества пациентов кардиологического профиля приняла решение стать кардиологом. Прошла электрокардиографические курсы в Казани. С тех пор она не переставала учиться.
В 1970 году Ольга Седунова пришла на работу в Отделенческую больницу на ст. Улан-Удэ. Эта больница стала ей родной на всю оставшуюся жизнь, ей она посвятила полвека.
За многолетний добросовестный труд Ольга Седунова награждалась именными часами начальника ВСЖД, нагрудным знаком «Отличник здравоохранения РФ», Почетной грамотой Народного Хурала РБ, была удостоена почетного звания «Заслуженный врач Республики Бурятия».
Прощание с Ольгой Седуновой состоится 8 ноября в 14 часов в поминальном зале по адресу: ул. Гвардейская, 1Б.
Фото: Минздрав Бурятии
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