В Бурятию не вернулось 1,2 млрд руб валютной выручки

Невозвращение валютной выручки на сумму более 1,2 млрд рублей выявила Бурятская таможня с начала 2022 года. За нарушения валютного законодательства возбуждено 241 дело об административных правонарушениях и одно уголовное дело, сообщили в пресс-службе таможни.Таможенники провели 78 проверок соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности валютного законодательства РФ. Большая часть проверок (82%) касалась экспортных сделок. Количество выявленных нарушений в 2022 году выросло в семь раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.В основном правонарушения связаны с невозвратом валютной выручки на счета уполномоченных российских банков за экспортируемые в Китай лесоматериалы. Наказание за нарушение валютного законодательства предусмотрено статьей 15.25 КоАП РФ. Экспортерам по результатам рассмотрения дел судом вынесены штрафные санкции на сумму 10,1 млн рублей.Кроме этого Бурятская таможня возбудила уголовное дело по части 2 статьи 193 УК РФ по факту невозвращения денежных средств в крупном размере (448,4 млн руб.), уплаченных нерезиденту за не ввезенные в Россию товары. Максимальное наказание по статье - лишение свободы на срок до 5 лет и штраф до 1 млн рублей. Меру наказания определит суд. Проводится расследование.Фото: Бурятская таможня