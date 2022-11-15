Общество 15.11.2022 в 17:09

«Ждём вас с победой, ребята!»

«Мы - ваш тыл, стараемся вам помочь делами, молитвами, позитивными мыслями»
A- A+
Текст: Номер один
«Ждём вас с победой, ребята!»
Обращение к воинам, командирам, отцам, сыновьям, родным и близким распространено сегодня от имени «Союза солдатских родителей Республики Бурятия», жен и родственников, жителей города Кяхта. В обращении говорится:

«Дорогие наши защитники!

Мы обращаемся к вам, наша надежда, наша опора, наша вера и любовь! Сегодня, в это непростое время, когда вы встали на защиту нашей родины, на защиту обиженных и угнетённых, мы посылаем вам своё одобрение, свою любовь. Мы мысленно с вами каждую минуту, мы радуемся каждому вашему успеху, мы огорчаемся вашим неудачам и поражениям. Мы молимся за вас, верим, что Господь Бог на стороне ПРАВДЫ, на стороне России-Матушки.

Верим, что каждый из вас готов отдать всего себя во имя жизни своих родных, во имя жизни нашей многострадальной России, которую попирают и унижают каждый, кто выполняет задания своих господ. Мы верим в вашу доблесть и отвагу, верим, что вы достойно выполните поставленные перед вами задачи, несмотря на трудности и форс-мажорные обстоятельства.

Всё больше людей осознают, насколько опасна игра и агрессия стран, которые руками наших бывших братьев убивают и разрушают города и сёла мирных жителей. Они готовы уничтожить всё население Украины в угоду своим имперским планам и поработить Россию. Ваши деды освободили Европу, наша страна СССР потеряла 27 млн. жизней от фашистской чумы. Так неужели сейчас вы - потомки наших сородичей позволите этой коричневой чуме расползтись по нашей многострадальной земле?

Именно Россия выбрана Богом для восстановления справедливости на Земле. Русский народ всегда поднимался на борьбу с врагом. Вспомните наших полководцев: Александра Невского, Суворова, Кутузова, Ушакова, Жукова, Рокоссовского. Русский народ - это выражение нарицательное, к нему относится весь многонациональный народ нашей страны. Жить по правде - это по-русски.

Мы - ваш тыл, стараемся вам помочь делами, молитвами, позитивными мыслями. Надеемся, что ваши командиры берут на себя ответственность за умелое командование, берегут вас, надеемся, что наше правительство и депутаты принимают взвешенные решения, снабжают вас всем необходимым. Нашему президенту Владимиру Путину очень трудно. На него идёт море негатива.

Поможем ему поддержкой нашей, мыслями, молитвами. Давно известно, что слова и мысли материальны. Знайте, что мы желаем скорейшего окончания войны для всех людей на земле, мы любим нашу Землю и желаем благоденствия и процветания всем людям на Земле.

Мы сильны духом, настроены на созидание. Женщины должны созидать, а не разрушать. Но если надо будет, и мы возьмём оружие в свои руки.

Верим, что те люди, которые покинули свою страну в момент испытаний, осознают свои ошибки, вернутся и сделают всё, чтобы ускорить нашу Победу.

Ждём вас с победой, ребята! Вы самые крутые и неповторимые. Вы совершаете чудеса мужества. Сильнее вас нет людей на свете! За вашей спиной стоят матери, отцы, жёны и дети. Мы гордимся вами! Линия фронта проходит сейчас через сердце и душу каждого человека, находящегося на передовой и в тылу. Только вместе мы - сила. Ведь мы один народ, и мать у нас одна – Мать - Россия! Пусть наши молитвы будут вам щитом и покров Пресвятой Богородицы, заступницы нашей, будет всегда над вами.

Храни вас Господи, спаси и сохрани!»

Фото: «Номер один»
Теги
спецоперация тыл обращение

Все новости

Новым главой минпрома Бурятии может стать Виктор Винокурцев
15.11.2022 в 18:26
Сергей Бурдиков: «Улучшения есть, но они недостаточны»
15.11.2022 в 17:39
Время проверить организм
15.11.2022 в 17:18
«Ждём вас с победой, ребята!»
15.11.2022 в 17:09
В Улан-Удэ побывал поезд Деда Мороза
15.11.2022 в 14:44
В Улан-Удэ строитель-гастарбайтер погиб, упав с десятого этажа высотного дома
15.11.2022 в 14:13
Частных перевозчиков Улан-Удэ ждет новая реформа
15.11.2022 в 13:52
В Питере задержан иностранец, обвиняемый в изнасиловании в Чите
15.11.2022 в 13:22
В Улан-Удэ водитель «Тойота Витц» сбил девушку
15.11.2022 в 12:06
Десантник из Бурятии обучается на «летнаба»
15.11.2022 в 11:55
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 ноября

Читайте также
Новым главой минпрома Бурятии может стать Виктор Винокурцев
В настоящее время чиновник работает заместителем министра экономики республики
15.11.2022 в 18:26
Сергей Бурдиков: «Улучшения есть, но они недостаточны»
В горсовете Улан-Удэ рассмотрели планы транспортной отрасли на 2023 год

15.11.2022 в 17:39
Время проверить организм
Всемирный день борьбы с диабетом отмечался 14 ноября

15.11.2022 в 17:18
В Улан-Удэ побывал поезд Деда Мороза
Его маршрут проходит через всю Россию за 85 дней с остановками в 130 городах и поселках
15.11.2022 в 14:44
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru