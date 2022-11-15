«Ждём вас с победой, ребята!»

Обращение к воинам, командирам, отцам, сыновьям, родным и близким распространено сегодня от имени «Союза солдатских родителей Республики Бурятия», жен и родственников, жителей города Кяхта. В обращении говорится:Мы обращаемся к вам, наша надежда, наша опора, наша вера и любовь! Сегодня, в это непростое время, когда вы встали на защиту нашей родины, на защиту обиженных и угнетённых, мы посылаем вам своё одобрение, свою любовь. Мы мысленно с вами каждую минуту, мы радуемся каждому вашему успеху, мы огорчаемся вашим неудачам и поражениям. Мы молимся за вас, верим, что Господь Бог на стороне ПРАВДЫ, на стороне России-Матушки.Верим, что каждый из вас готов отдать всего себя во имя жизни своих родных, во имя жизни нашей многострадальной России, которую попирают и унижают каждый, кто выполняет задания своих господ. Мы верим в вашу доблесть и отвагу, верим, что вы достойно выполните поставленные перед вами задачи, несмотря на трудности и форс-мажорные обстоятельства.Всё больше людей осознают, насколько опасна игра и агрессия стран, которые руками наших бывших братьев убивают и разрушают города и сёла мирных жителей. Они готовы уничтожить всё население Украины в угоду своим имперским планам и поработить Россию. Ваши деды освободили Европу, наша страна СССР потеряла 27 млн. жизней от фашистской чумы. Так неужели сейчас вы - потомки наших сородичей позволите этой коричневой чуме расползтись по нашей многострадальной земле?Именно Россия выбрана Богом для восстановления справедливости на Земле. Русский народ всегда поднимался на борьбу с врагом. Вспомните наших полководцев: Александра Невского, Суворова, Кутузова, Ушакова, Жукова, Рокоссовского. Русский народ - это выражение нарицательное, к нему относится весь многонациональный народ нашей страны. Жить по правде - это по-русски.Мы - ваш тыл, стараемся вам помочь делами, молитвами, позитивными мыслями. Надеемся, что ваши командиры берут на себя ответственность за умелое командование, берегут вас, надеемся, что наше правительство и депутаты принимают взвешенные решения, снабжают вас всем необходимым. Нашему президенту Владимиру Путину очень трудно. На него идёт море негатива.Поможем ему поддержкой нашей, мыслями, молитвами. Давно известно, что слова и мысли материальны. Знайте, что мы желаем скорейшего окончания войны для всех людей на земле, мы любим нашу Землю и желаем благоденствия и процветания всем людям на Земле.Мы сильны духом, настроены на созидание. Женщины должны созидать, а не разрушать. Но если надо будет, и мы возьмём оружие в свои руки.Верим, что те люди, которые покинули свою страну в момент испытаний, осознают свои ошибки, вернутся и сделают всё, чтобы ускорить нашу Победу.Ждём вас с победой, ребята! Вы самые крутые и неповторимые. Вы совершаете чудеса мужества. Сильнее вас нет людей на свете! За вашей спиной стоят матери, отцы, жёны и дети. Мы гордимся вами! Линия фронта проходит сейчас через сердце и душу каждого человека, находящегося на передовой и в тылу. Только вместе мы - сила. Ведь мы один народ, и мать у нас одна – Мать - Россия! Пусть наши молитвы будут вам щитом и покров Пресвятой Богородицы, заступницы нашей, будет всегда над вами.Фото: «Номер один»