«Битва» за градусы

Жители села Хонхолой Мухоршибирского района, устав от постоянных перебоев с отоплением и оказавшись под угрозой замерзания, написали коллективное обращение в прокуратуру. Итогом стало судебное разбирательство, в ходе которого местную администрацию заставили починить изношенные на 100% трубы. Но произойдет это в лучшем случае к следующему отопительному сезону.Постоянные аварии, перебои с поставкой тепла – таковы зимние будни жителей села Хонхолой. И это не просто разговоры – об ужасном состоянии тепловых сетей в населенном пункте в суде рассказал прокурор Мухоршибирского района.Его иск адресован администрации того же района, в ведении которой находится теплотрасса 1976 года постройки длиной 1895 метров. Обслуживает местных жителей (то есть поставляет тепло по изношенным трубам) компания ЖХК – ООО «Теплотех».«Согласно отчету о результатах технического обследования ООО «Теплотех», обследованы теплосети по ул. Механизаторов и ул. 60 лет Октября и установлен 100%-ный износ сетей, аварийное состояние и невозможность их эксплуатации», - описывает решение суда позицию прокурора.Причем это мнение не только ООО «Теплотех». Филиал АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» провел экспертизу трубопровода и выдал строительно-техническое экспертное заключение: «В ходе экспертно-диагностического обследования трубопроводов выявлены следующие дефекты: превышен нормативный срок службы трубопроводов; занос каналов грунтом (заиливание), что провоцирует наличие опасного влияния постоянного или переменного блуждающего тока и увеличивает скорость коррозии наружной поверхности труб; отсутствие теплоизоляционных конструкций; наличие на поверхностях труб следов коррозии в виде язв и пятен с продуктами коррозии на отдельных участках поверхности металла труб и сварных соединений; следы ремонтов труб в виде хомутов, заплат; применение элементов трубопроводов незаводского исполнения; на запорной арматуре течи сальниковых уплотнений (определить работоспособность не представляется возможным из-за отсутствия теплоносителя в трубах в летний период)».В общем, состояние труб оценено как аварийное. Но это было понятно и так: только за прошлый сезон ООО «Теплотех» устранило пять аварий по ул. Механизаторов, две аварии - по ул. 60 лет Октября.«Таким образом, техническое состояние теплосетей создает опасность возникновения новых аварийных ситуаций, что ставит под угрозу надежность и бесперебойность тепло- и водоснабжения жителей с. Хонхолой, а равно нарушает права потребителей по обеспечению коммунальной услугой по теплоснабжению и водоснабжению», - заявил прокурор. И попросил суд обязать местную администрацию провести капитальный ремонт. Причем если решение суда первой инстанции датировано 11 августа этого года, то срок капремонта установлен до 30 октября.Между тем представитель районной администрации в суде совершенно честно заявила, что исполнить такое требование невозможно. Причина - деньги.«Согласно сметному расчету, на капитальный ремонт потребуется 33 171 060 рублей. Выделить названную сумму из районного бюджета не представляется возможным в связи с ее отсутствием, - приводит суд позицию ответчика. - На очередной сессии районного Совета депутаты посчитали нецелесообразным использовать указанную сумму из бюджета для обеспечения отопления 14 жилых домов, поскольку это заработная плата работников бюджетной сферы. Поскольку теплосети находились в аварийном состоянии, администрацией решался вопрос либо о переходе жителей на автономное отопление, либо о ремонте теплосетей».При этом бюджетная заявка районом уже направлена на республиканский уровень. Но даже если финансирование поступит, освоить его получится только в 2023 году. Следовательно, в этом отопительном сезоне аварийные трубы работать, скорее всего, не будут.Что касается местной ресурсоснабжающей компании ООО «Теплотех», то ее представитель в суде оказался солидарен с прокурором и требовал ремонта. Обращения администрации, которая пыталась убедить компанию отработать еще хотя бы один сезон при условии компенсации средств на устранение аварий, не возымели эффекта.«Даже если АМО «Мухоршибирский район» будет производиться ремонт в случае аварий, они все равно не смогут обеспечивать жителей в полном объеме теплом, поскольку большой износ трубопровода, что сказывается на качестве оказываемой услуги. 1 марта они («Теплотех». - Прим. ред.) направили гражданам уведомление о прекращении подачи тепловой энергии на новый отопительный сезон 2022 - 2023. За прошлый отопительный сезон на устранение аварий ими затрачено 577,5 тыс. рублей».Как уже сказано, решение суда первой инстанции вышло 11 августа. Но приступать к его исполнению администрация района не спешила, решив обжаловать вердикт в Верховном суде республики.В апелляционной инстанции представители района пытались перевести стрелки на ООО «Теплотех», которое, по их мнению, должно участвовать в деле не как третье лицо, а как соответчик.«ООО «Теплотех» отказывается отапливать дома в предстоящий отопительный период, предупредив об этом их жителей в письменном виде. Однако не все жители предупреждены в установленном порядке и с соблюдением установленных сроков. На сегодняшний день договоры между жителями и ООО «Теплотех» являются действующими. По непонятным причинам в судебном заседании ООО «Теплотех» из соответчиков «превратилось» в третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований. Администрация не оспаривает того факта, что полномочия по теплоснабжению населения относятся к муниципальному району. Вместе с тем в муниципальной собственности данные объекты находятся с марта текущего года, а сумма капитального ремонта превышает 30 млн рублей, что составляет заработную плату всей бюджетной сферы района», - говорил представитель администрации района.На этом же заседании выяснилось, что бюджетная заявка на ремонт трубопровода обсуждалась на совещании у главы республики. Однако у района не оказалось проектно-сметной документации. А без нее сделать капремонт невозможно.То есть сначала район должен нанять компанию, которая изготовит проектную документацию, потом провести торги, выбрать подрядчика, дождаться, когда будут закончены работы. И лишь после этого жители села смогут рассчитывать на нормальное теплоснабжение.Учитывая, что заседание Верховного суда проходило в конце октября, ставить перед администрацией срок, указанный в решении суда первой инстанции (30 октября), было бы не очень корректно. Поэтому «верхушка» решила дать району больше времени, передвинув сроки. В остальном изначальный вердикт не изменился.Однако до сих пор не очень понятно, как жители села Хонхолой переживут эту зиму. Ведь морозы уже на носу, а трубопровод по-прежнему аварийный.Фото: pixabay.com