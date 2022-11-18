Общество 18.11.2022 в 06:30

В Бурятии выплату от региона получили 95% мобилизованных

Демобилизованным по состоянью здоровья выплату необходимо вернуть в полном объеме – 150 тыс рублей
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Текст: Номер один
В Бурятии выплату от региона получили 95% мобилизованных
Помощь семьям мобилизованных стала одной из самых актуальных тем прямого эфира Центра управления регионом с министром социальной защиты населения Татьяной Быковой. Прямой эфир состоялся в аккаунте правительства Бурятии сообщили в пресс-службе ЦУР.

Несколько жительниц республики рассказали министру о том, что их мужья еще не получили единовременную выплату от региона в размере 150 тысяч рублей. Как сообщила министр, выплату уже получили 95% процентов мобилизованных граждан. В остальных случаях причиной могли стать банальные ошибки при подаче документов: например, неверно указанный расчётный счет, опечатка в имени и так далее.

«Деньги в бюджете заложены, деньги есть. Теперь мы отрабатываем индивидуально со всеми, кто не получил выплату. Я обращаюсь к женам или членам семей мобилизованных, вам необходимо обратиться в военкомат, уточните номер военной части и проверьте данные. Как только нам приносят списки воинские части, на следующий день деньги падают на счета», – отметила Татьяна Быкова.

Также люди интересовались, как быть, если выплата поступила, а мобилизованного отпустили домой по состоянию здоровья. В этом случае, по словам министра, средства необходимо вернуть в полном объеме.

«У нас такие случаи были, люди сами звонили и возвращали средства. Нужно обратиться к нам в министерство и вернуть средства в добровольном порядке», – сообщила министр социальной защиты населения.

Фото: ЦУР
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