МЭС установит более 24 тыс птицезащитных устройств на сибирских ЛЭП

Сотрудники МЭС Сибири (филиал ПАО «Россети») до конца года установят птицезащитные устройства (ПЗУ) на 78 ключевых линиях электропередачи Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. В настоящее время выполнено 92% от плана. Это снизит риск поражения птиц электрическим током и повысит надежность электроснабжения 11 регионов с населением более 19 млн человек, сообщила пресс-служба сетевой компании.Магистральные линии электропередачи расположены в степных и лесных районах Сибири, где высокие опоры - излюбленное место охоты и гнездования птиц. Поэтому существенная часть отключений сибирских линий электропередачи связана с жизнедеятельностью пернатых. Чтобы снизить количество отключений, а также риск гибели птиц, сибирский филиал «Россетей» оснащает ЛЭП специальными защитными устройствами, напоминающими по форме каркас раскрытого зонтика. Они препятствуют посадке птиц на траверсы, тем самым защищая от поражения электрическим током.Более 13 тыс устройств (54% от общего количества) смонтируют в Забайкальском крае и Бурятии, где традиционно фиксируется наибольшее количество отключений ЛЭП в результате жизнедеятельности птиц. Около 6 тыс ПЗУ установят в этом году на двух линиях электропередачи 220 кВ, обеспечивающих выдачу мощности Харанорской ГРЭС потребителям Забайкальского края и тяговым подстанциям Транссиба.В степных районах Хакасии и Тувы, а также на юге Красноярского края энергетики смонтируют 5,5 тыс птицезащитных устройств. Значительную часть – 1,8 тыс – на линиях, связывающих главную подстанцию Хакасии 500 кВ «Абаканская» с узловой подстанцией Сибири – 1150 кВ «Итатская», расположенной в Красноярском крае.Фото: fsk-ees.ru