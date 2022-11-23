Крысиные бои

Есть вероятность, что в скором времени обученные в подвалах администрации города крысы наводнят столицу и покончат с поголовьем бездомных псов.

Вероятность эта, конечно, очень маленькая. Но вдруг?

Наша теория возникла не на пустом месте. Так, в одном из пабликов Кабанского района местные жители выложили видео схватки собаки и крысы огромных размеров. Где крыса не только не боится большого рычащего пса, но и сама нападает на собаку.

В конце правда победу одерживает пес. Хоть и видно, что с большим трудом. В комментариях жители сравнили крысу с известными персонажами из мультика про «Черепашек ниндзя» (крысу Сплинтера) или Рататуя.

А что если эта крыса специально обучена охотиться на бродячих собак? Власти Улан-Удэ уже не раз заявляли, что новое законодательство по отлову и содержанию безнадзорных животных их не устраивает. Поэтому почти логично предположить, что они втайне от всех запустили эксперимент по созданию крыс-мутантов, которые очистят город от бездомных псов.

Конечно, возникает вопрос: что потом делать с крысами? Ответ очевиден: выделять деньги из бюджета на их отлов и содержание. Не пропадать же «собачьему» бизнесу, в конце концов.