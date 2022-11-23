ВСЖД снизила на 5,5% уровень выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Восточно-Сибирская железная дорога в соответствии со своей экологической стратегией на 5,5% снизила выбросы вредных веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Положительных результатов удалось достичь благодаря внедрению ресурсосберегающих и природоохранных технологий. Среди которых установка газоочистных комплексов и перевод станционных пунктов обогрева на электротермию.В целом, с начала 2022 года на переработку передано 44 тонны бумаги, 85 кг стекла и более 1200 кг пластика.Помимо этого, Восточно-Сибирская магистраль направила во вторичный оборот одну тонну спрессованного вторсырья из мусора, собранного в ходе экологических акций на участках магистрали в прибрежной зоне озера Байкал.Заготовка вторсырья из сортированных отходов производится двумя гидравлическими прессами, установленными на станциях Иркутск-Сортировочный и Култук. Благодаря их работе, с начала года было направлено 925 кг спрессованной макулатуры, а также 75 кг пластика. Готовое сырье передается специализированным предприятиям для дальнейшей переработки.Фото: company.rzd.ru