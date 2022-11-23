Общество 23.11.2022 в 15:03

«Когда театр по любви, он многое может преодолеть»

В Театре им. Н. Бестужева  приступили к работе над детским спектаклем «Семен вместо дерева»
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Текст: Номер один
«Когда театр по любви, он многое может преодолеть»
Премьера истории о мальчике Ване, у которого есть необычный крошечный друг Семен, выйдет 24 декабря. Кому-то она напомнит сказки о мышонке Стюарте Литтле или о Маленьком Принце, об историях Астрид Линдгрен. Главный персонаж – человечек Семен спускается с Луны на веревке и поселяется в доме у Вани. С этого момента в жизни Вани начинаются чудеса, появляются друзья и большое общее дело, в которое постепенно вовлекается весь город.

По словам режиссера Дмитрия Ши - это не новогодняя сказка, хотя и выходит под Новый Год:



«Спектакль предлагалось сдать в марте, но тогда мой плотный график не позволил мне приехать в Улан-Удэ. Это семейный спектакль, который в обертке сказочности должен сказать человеку, не важно, взрослому или ребенку, что-то очень необходимое для каждого из нас».

Дмитрий Ши – главный режиссер Курганского театра кукол «Гулливер» 22 ноября провел первую читку с труппой и остался в восторге. Режиссеру тридцать лет, он известен тем, что его дебютный спектакль «Ангелочек» в Мурманском театре кукол в 2019 году получил номинацию на «Золотую маску». Работа с «бестужевцами» тоже стала, в своем роде, первой для режиссера.

«Я впервые работаю в драматическом театре. Идея поставить спектакль в Улан-Удэ родилась год назад. Мы обсудили все с тогдашним худруком театра Сергеем Левицким, которого заинтересовал замысел. Мы так ни разу и не увиделись, к сожалению, но я готов ему поклониться за то, что он воспитал такую труппу. В августе я, наконец, приехал в Улан-Удэ на кастинг актеров и сказать, что я был в шоке – это не сказать ничего! Я хотел взять в спектакль всех, просто всех. Сегодня у нас была первая читка, и я полностью подтвердил свои ощущения. Это очень сильная труппа, совершенно не похожая на привычное представление об актерах региональных драматических театров. Здесь я увидел очень пластичных, владеющих своей психофизикой актеров, настроенных на эксперимент. Такие актеры – мечта любого режиссера, настоящее сокровище, которое нужно беречь. Труппа не понаслышке знает, что такое визуальный театр. Ты еще не успел слово сказать, а они уже поняли и показывают. Я в восторге!» – воодушевленно говорит режиссер.

Спектакль в жанре визуальная эко-притча был задуман в тандеме с художником из Беларуси Никитой Запаскиным.

«Художник по свету Семен Давыденко, тоже из Беларуси, - рассказывает режиссер. – Я ученик белорусской школы, а она очень сильно отличается от российского театра кукол, который больше тяготеет к психологической, драматической основе. Мы же больше связаны с визуальным театром, цирком, клоунадой, пантомимой».

Специфика режиссера, несомненно, найдет место в новой постановке. Уже готовы декорации, в которых крошечного человечка будет играть артист обычного роста, зато все остальные персонажи будут огромными за счет необычных технических решений. Для этого замысла и потребовалась большая сцена театра, готового пойти на эксперимент.

«Я уезжать не хотел в августе. «Ребята – вы космос!» - хотелось мне повторять им, - говорит Дмитрий Ши. - Есть надежды, что у нас получится хороший спектакль. Это правда – я счастлив. Театр, неважно какой – кукольный, драматический, визуальный – это такое дело: если сходятся люди одной группы крови – больше ничего не надо. С такой командой уже невозможно сделать плохо. Сейчас мы вместе строим спектакль. Когда театр по любви, он многое может преодолеть».

Спектакль (ограничение 6+) можно будет увидеть с 24 по 30 декабря и со 2 по 8 января. Волшебство всегда рядом!

Фото Галины Инкиной
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