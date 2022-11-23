В Улан-Удэ жители поселка Восточный боятся сгореть из-за тлеющего золошлака

Прокуратура намерена взять пробы почв на исследование. Мы также настаиваем на проверке качества воздуха и будем добиваться устранения нарушений, если их подтвердят проверки надзорных органов.









В столице Бурятии рядом с поселком Восточный свозятся золошлаковые отходы от котельных. Земля в собственности у городских властей, участок сдан в аренду компании ТГК-14. Предприятие по документам рекультивирует земли, но по факту всего в 300 метрах от жилых домов тлеют зольные кучи, сообщили республиканском исполкоме ОНФ.Люди жалуются на едкий дым и пыль, а еще всерьез опасаются, что может загореться сухостой и огонь в считанные минуты доберется до жилых домов. Зола раскалена до такой степени, что плавятся шины привозящих ее грузовиков! Жители признались, что боятся сгореть заживо: в случае возгорания травы огонь быстро дойдет до индивидуальных домов.Эксперты Народного фронта опасаются за здоровье людей и сохранность нескольких поселков. Вместе с активистами ОНФ место выехали Управление-Роспотребнадзора По-Республике-Бурятия, Забайкальское управление Росприроднадзора , Прокуратура Республики Бурятия, местные жители и ТГК-14. «Мы зафиксировали все нарушения, но ТГК-14 все отрицает», - отмечают в ОНФ.Фото: vk.com/onf_buryatia/скриншот