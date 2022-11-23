Общество 23.11.2022 в 17:44

В Улан-Удэ жители поселка Восточный боятся сгореть из-за тлеющего золошлака

Энергокомпания ТГК-14 заявляет о рекультивации этой территории, но всего в 300 метрах от жилых домов тлеют зольные кучи
A- A+
Текст: Номер один
В Улан-Удэ жители поселка Восточный боятся сгореть из-за тлеющего золошлака
В столице Бурятии рядом с поселком Восточный свозятся золошлаковые отходы от котельных. Земля в собственности у городских властей, участок сдан в аренду компании ТГК-14. Предприятие по документам рекультивирует земли, но по факту всего в 300 метрах от жилых домов тлеют зольные кучи, сообщили республиканском исполкоме ОНФ.

Люди жалуются на едкий дым и пыль, а еще всерьез опасаются, что может загореться сухостой и огонь в считанные минуты доберется до жилых домов. Зола раскалена до такой степени, что плавятся шины привозящих ее грузовиков! Жители признались, что боятся сгореть заживо: в случае возгорания травы огонь быстро дойдет до индивидуальных домов.

Эксперты Народного фронта опасаются за здоровье людей и сохранность нескольких поселков. Вместе с активистами ОНФ место выехали Управление-Роспотребнадзора По-Республике-Бурятия, Забайкальское управление Росприроднадзора , Прокуратура Республики Бурятия, местные жители и ТГК-14. «Мы зафиксировали все нарушения, но ТГК-14 все отрицает», - отмечают в ОНФ.

Прокуратура намерена взять пробы почв на исследование. Мы также настаиваем на проверке качества воздуха и будем добиваться устранения нарушений, если их подтвердят проверки надзорных органов.



Фото: vk.com/onf_buryatia/скриншот
Теги
экология золоотвал ТГК-14 ОНФ

Все новости

В Улан-Удэ жители поселка Восточный боятся сгореть из-за тлеющего золошлака
23.11.2022 в 17:44
Пострадавшие на пожаре в Бурятии дети находятся в реанимации
23.11.2022 в 17:25
В Бурятии сгорели два автомобиля и трактор
23.11.2022 в 17:04
На трассе «Байкал» продолжают устранять последствия летнего оползня
23.11.2022 в 16:22
Председатель горсовета Улан-Удэ принял участие форуме женщин-матерей
23.11.2022 в 16:20
В Бурятии мошенники все чаще кидают вновь испеченных «инвесторов»
23.11.2022 в 16:15
В Улан-Удэ сотруднику полиции предъявлено обвинение в получении взятки
23.11.2022 в 15:45
Число легковушек в Бурятии за 20 лет выросло в 3,5 раза
23.11.2022 в 15:17
«Когда театр по любви, он многое может преодолеть»
23.11.2022 в 15:03
Жительница Бурятии тайком оформила два кредита на инвалида, за которым ухаживала
23.11.2022 в 14:26
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 ноября

Читайте также
На трассе «Байкал» продолжают устранять последствия летнего оползня
Сейчас строители возводят на опасном участке подпорную стенку
23.11.2022 в 16:22
Председатель горсовета Улан-Удэ принял участие форуме женщин-матерей
Чимит Бальжинимаев наградил жительниц Бурятии, изготовивших экипировку для воинов СВО
23.11.2022 в 16:20
В Бурятии мошенники все чаще кидают вновь испеченных «инвесторов»
Стоит остерегаться предложений лже-брокеров о быстром и легком заработке в Интернете
23.11.2022 в 16:15
В Улан-Удэ сотруднику полиции предъявлено обвинение в получении взятки
Он вымогал с горожанина 15 тыс руб за то, что «закроет глаза» на якобы поддельное водительское удостоверение
23.11.2022 в 15:45
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru