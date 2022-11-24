Общество 24.11.2022 в 14:59
В Улан-Удэ рассказали, на сколько подорожает холодная вода
Семья из четырёх человек, в среднем, будет платить на 40 рублей больше
Текст: Константин Воронов
МУП «Водоканал» просит потребителей срочно передать показания индивидуальных приборов учёта до 1 декабря, поскольку с начала декабря произойдёт повышение тарифов на холодную и горячую воду.
Как уже сообщал «Номер один», власти приняли решение об индексации тарифов ЖКХ раньше на полгода. Она произойдет не с 1 июля 2023 года, а уже с 1 декабря 2022 года.
Из-за индексации тариф на холодное водоснабжение в Улан-Удэ повысится на 2,19 рублей – до 26,57 рублей за кубометр, на водоотведение – на 2,81 рублей – до 34,13 рублей за кубометр.
- По нашим подсчётам, если раньше семья из четырёх человек, в среднем, платила за наши услуги 460 рублей, то после декабрьской индексации эта сумма увеличится всего на 40 рублей и будет составлять не больше 500 рублей. Однако, еcли пoкaзaния пpибopoв yчeтa нe будут пepeданы до 1 декабря, тo нaчиcлeниe зa ycлyги бyдeт пpoизвoдитьcя автоматически пo cpeднeмecячнoмy пoтpeблeнию, a уже чepeз тpи мecяцa – пo нopмaтивy, coглacнo кoличecтвy зapeгиcтpиpoвaнныx в квapтиpe или coбcтвeнникoв жилья. Просим всех улан-удэнцев срочно передать показания приборов учета, - сообщила заместитель директора по сбыту МУП «Водоканал» Алёна Азаревич.
Фото: «Номер один»
Как уже сообщал «Номер один», власти приняли решение об индексации тарифов ЖКХ раньше на полгода. Она произойдет не с 1 июля 2023 года, а уже с 1 декабря 2022 года.
Из-за индексации тариф на холодное водоснабжение в Улан-Удэ повысится на 2,19 рублей – до 26,57 рублей за кубометр, на водоотведение – на 2,81 рублей – до 34,13 рублей за кубометр.
- По нашим подсчётам, если раньше семья из четырёх человек, в среднем, платила за наши услуги 460 рублей, то после декабрьской индексации эта сумма увеличится всего на 40 рублей и будет составлять не больше 500 рублей. Однако, еcли пoкaзaния пpибopoв yчeтa нe будут пepeданы до 1 декабря, тo нaчиcлeниe зa ycлyги бyдeт пpoизвoдитьcя автоматически пo cpeднeмecячнoмy пoтpeблeнию, a уже чepeз тpи мecяцa – пo нopмaтивy, coглacнo кoличecтвy зapeгиcтpиpoвaнныx в квapтиpe или coбcтвeнникoв жилья. Просим всех улан-удэнцев срочно передать показания приборов учета, - сообщила заместитель директора по сбыту МУП «Водоканал» Алёна Азаревич.
Фото: «Номер один»
Тегирост тарифов водоканал