Общество 24.11.2022 в 14:59

В Улан-Удэ рассказали, на сколько подорожает холодная вода

Семья из четырёх человек, в среднем, будет платить на 40 рублей больше
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ рассказали, на сколько подорожает холодная вода
МУП «Водоканал» просит потребителей срочно передать показания индивидуальных приборов учёта до 1 декабря, поскольку с начала декабря произойдёт повышение тарифов на  холодную и горячую воду.

Как уже сообщал «Номер один», власти приняли решение об индексации тарифов ЖКХ раньше на полгода. Она произойдет не с 1 июля 2023 года, а уже с 1 декабря 2022 года.

Из-за индексации тариф на холодное водоснабжение в Улан-Удэ повысится на 2,19 рублей – до 26,57 рублей за кубометр, на водоотведение – на 2,81 рублей – до 34,13 рублей за кубометр.

- По нашим подсчётам, если раньше семья из четырёх человек, в среднем, платила за наши услуги 460 рублей, то после декабрьской индексации эта сумма увеличится всего на 40 рублей и будет составлять не больше 500 рублей. Однако, еcли пoкaзaния пpибopoв yчeтa нe будут пepeданы до 1 декабря, тo нaчиcлeниe зa ycлyги бyдeт пpoизвoдитьcя автоматически пo cpeднeмecячнoмy пoтpeблeнию, a уже чepeз тpи мecяцa –  пo нopмaтивy, coглacнo кoличecтвy зapeгиcтpиpoвaнныx в квapтиpe или coбcтвeнникoв жилья. Просим всех улан-удэнцев срочно передать показания приборов учета, - сообщила заместитель директора по сбыту МУП «Водоканал» Алёна Азаревич.

Фото: «Номер один»
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рост тарифов водоканал

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