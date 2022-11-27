Главная медсестра из Улан-Удэ стала лучшей в России

Екатерина Никитенко-Киселева - главная медицинская сестра Республиканской больницы им. Н.А. Семашко стала лучшей в стране.

Об этом сообщила зампред правительства Республики Бурятия, министр здравоохранения Евгения Лудупова.

За звание лучших на конкурсе боролись 280 руководителей сестринского персонала со всей России. Церемония награждения победителей состоялась 25 ноября.

Екатерина Никитенко представила проект «Организация работы централизованного кабинета полиохимиотерапии в многопрофильном стационаре». Такой кабинет действует в в гематологическом отделении больницы уже несколько лет, а Екатерина Никитенко была одним из инициаторов его создания.

Стаж работы Екатерины Никитенко-Киселевой в качестве главной медицинской сестры республиканской клинической больницы – 14 лет.