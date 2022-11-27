Общество 27.11.2022 в 15:08

Президент России пообещал создать программу помощи для раненных на СВО

B пepвyю oчepeдь помощь cвязaнa c бyдyщим тpyдoycтpoйcтвoм

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Текст: "Номер один"
Президент России пообещал создать программу помощи для раненных на СВО

Отдельную программу помощи в вопросе трудоустройства сделают для участников боевых действий в зоне спецоперации, получивших ранения и нуждающихся в дополнительной поддержке, заявил президент России Владимир Путин.

- Надо в принципе делать, я думаю, отдельную программу для ребят, которые нуждаются в дополнительной поддержке, связанной с будущим трудоустройством. Вот это надо делать, отдельную программу, и мы это сделаем, - сказал Путин на встрече с матерями военнослужащих-участников специальной военной операции.

Президент рассказал, что Минобороны уже работает и будет дальше работать в направлении поддержки участников боевых действий, пострадавших и имеющих ранения, в том числе в вопросе их привлечения к работе в военкоматах. Но, по словам Путина, этого недостаточно.


Фото: "Номер один"
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спецоперация помощь президент россии

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