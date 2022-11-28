Общество 28.11.2022 в 14:24
Стоимость электричества для населения в Бурятии вырастет на 28 копеек
Новые тарифы вступят в силу с 1 декабря
Текст: Константин Воронов
На сайте «Читаэнергосбыта» опубликовали приказ Республиканской службы по тарифам, предусматривающий повышение стоимости электричества с 1 декабря этого года. Согласно документу, стоимость одного киловатт-часа электроэнергии будет составлять 3,464 рубля. Это на 28 копеек больше, чем сейчас.
Отметим, электроэнергия дня населения уже дорожала с июля этого года. Тогда тариф был поднят с 3,059 до 3,178 руб/кВтч, т.е. на 12 копеек.
Напомним, власти приняли решение об индексации тарифов ЖКХ раньше на полгода. Она произойдет не с 1 июля 2023 года, как планировалось раньше, а уже с 1 декабря.
Ранее о повышении тарифов сообщил «Водоканал» в Улан-Удэ. Так, тариф на холодное водоснабжение повысится на 2,19 рублей – до 26,57 рублей за кубометр, на водоотведение – на 2,81 рублей – до 34,13 рублей за кубометр.
Фото: «Номер один»
Отметим, электроэнергия дня населения уже дорожала с июля этого года. Тогда тариф был поднят с 3,059 до 3,178 руб/кВтч, т.е. на 12 копеек.
Таким образом, общее подорожание электричества в этом году составит 40 копеек.
Напомним, власти приняли решение об индексации тарифов ЖКХ раньше на полгода. Она произойдет не с 1 июля 2023 года, как планировалось раньше, а уже с 1 декабря.
Ранее о повышении тарифов сообщил «Водоканал» в Улан-Удэ. Так, тариф на холодное водоснабжение повысится на 2,19 рублей – до 26,57 рублей за кубометр, на водоотведение – на 2,81 рублей – до 34,13 рублей за кубометр.
Фото: «Номер один»