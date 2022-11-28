Приставы помогли жительнице Улан-Удэ получить долги по зарплате

Более 430 тысяч рублей взыскали судебные приставы Бурятии с местной энергосбытовой компании в пользу жительницы Улан-Удэ. Такую сумму организация задолжала своей сотруднице по заработной плате, сообщили в республиканском управлении ФССП.Зарплата не выплачивалась длительное время. Оставшись без дохода, женщина обратилась в суд, который постановил взыскать долг с организации. Решение суда не было исполнено, в связи с чем исполнительный лист был направлен в Службу судебных приставов Бурятии.Судебный пристав-исполнитель установил ограничение на расходные кассовые операции и обратил взыскание на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах компании. В результате за два месяца весь долг по заработной плате был погашен.Фото: УФССП по Бурятии