Общество 28.11.2022 в 17:42
Приставы помогли жительнице Улан-Удэ получить долги по зарплате
Долги достигали 430 тыс рублей и срочно нашлись на счетах энергосбытовой компании
Текст: Номер один
Более 430 тысяч рублей взыскали судебные приставы Бурятии с местной энергосбытовой компании в пользу жительницы Улан-Удэ. Такую сумму организация задолжала своей сотруднице по заработной плате, сообщили в республиканском управлении ФССП.
Зарплата не выплачивалась длительное время. Оставшись без дохода, женщина обратилась в суд, который постановил взыскать долг с организации. Решение суда не было исполнено, в связи с чем исполнительный лист был направлен в Службу судебных приставов Бурятии.
Судебный пристав-исполнитель установил ограничение на расходные кассовые операции и обратил взыскание на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах компании. В результате за два месяца весь долг по заработной плате был погашен.
Фото: УФССП по Бурятии
Зарплата не выплачивалась длительное время. Оставшись без дохода, женщина обратилась в суд, который постановил взыскать долг с организации. Решение суда не было исполнено, в связи с чем исполнительный лист был направлен в Службу судебных приставов Бурятии.
Судебный пристав-исполнитель установил ограничение на расходные кассовые операции и обратил взыскание на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах компании. В результате за два месяца весь долг по заработной плате был погашен.
Фото: УФССП по Бурятии