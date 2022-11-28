Владимир Павлов поздравил тружеников Бичурского района

В Бичурском районе 25 ноября отметили День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В районном Доме культуры собрались руководители фермерских хозяйств, механизаторы, животноводы, технологи и почетные гости праздника.На торжественном собрании в честь тружеников села принял участие Председатель Народного Хурала Республики Бурятия Владимир Павлов, сообщили в пресс-службе парламента.-Уважаемые земляки! Поздравляю с профессиональным праздником всех работников, ветеранов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Агропромышленный комплекс является одной из ключевых отраслей экономики Республики Бурятия, который, несмотря на все сложности, связанные с экономической и политической ситуацией, показывает достойные результаты. Хочу поблагодарить вас за ваш профессионализм, ответственность, рачительный подход, за искреннюю любовь к своему делу, к родной земле, - сказал Владимир Павлов.Бичурский район - лидер по валовому сбору зерновых в Бурятии, растёт поголовье скота и производство продукции во всех категориях хозяйств. Получено более 27 тысяч тонн зерна.- Всё это прямой результат вложенных вами усилий, вашего самоотверженного труда уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Сегодня стране нужен крепкий тыл, в том числе в сфере продовольственной безопасности. В условиях внешнего санкционного давления перед нами среди прочих стоит задача – обеспечить население республики продовольствием собственного производства. Конечно, данные задачи будем решать совместно, при поддержке со стороны государства, будем использовать введённые ограничения для собственного развития, - подчеркнул руководитель республиканского парламента.Главой Республики Бурятия Цыденовым Алексеем Самбуевичем, депутатами Народного Хурала Республики Бурятия, Правительством Республики Бурятия проводится планомерная работа по наращиванию объема государственной поддержки аграрной отрасли и сельских территорий в целом.Работает региональный закон «О государственной поддержке сельского хозяйства в Республике Бурятия» и ряд других законов, которые выступают гарантом оказания поддержки отрасли и способствуют защите интересов наших сельчан.- Неплохие результаты работы показывают крестьянские фермерские хозяйства. За 9 месяцев текущего года ими получен прирост производства мяса на 17,6% и молока на 20,2% по сравнению с уровнем прошлого года. Увеличилось поголовье коров и овец. Это достигнуто, в том числе, благодаря грантовой поддержке фермерских хозяйств, которую в текущем году получили фермеры по программе «Агростартап» и семейные молочные фермы на общую сумму 141 млн. рублей.Владимир Павлов подчеркнул, что среди ключевых приоритетов – повышение качества жизни на селе.-Это строительство новых современных школ, детских садов, ФАПов, это модернизация социальной, инженерной инфраструктуры и благоустройство поселений. Словом, всё то, что важно для людей и на что направлена государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий».За многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие агропромышленного комплекса Бурятии Почетными грамотами и благодарственными письмами Народного Хурала Республики Бурятия награждены лучшие работники АПК Бичурского района.Фото: Народный Хурал РБ