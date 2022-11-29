Водителей Бурятии призвали отказаться от поездок

«В связи со сложившейся ситуацией в Баргузинском районе ограничено движение общественного транспорта. Уважаемые водители, будьте внимательны, соблюдайте ПДД. По возможности, откажитесь от поездок в данных направлениях», - призвали в Госавтоинспекции.







