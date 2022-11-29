Общество 29.11.2022 в 10:42
Водителей Бурятии призвали отказаться от поездок
Из-за сложных погодных условий движение на дорогах затруднено
Текст: Константин Воронов
В Бурятии второй день подряд затруднено движение в Баргузинском, Кабанском и Прибайкальском районах. Причина – снегопад и сильный ветер, которые ухудшают видимость.
Напомним, вчера сильный снегопад стал причиной смертельного ДТП в Баргузинском районе. Там в районе села Макаринино 80-летний водитель автомобиля ВАЗ-21043 не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Хёндэ Элантра». В результате аварии пожилой мужчина от полученных травм скончался на месте, два пассажира «Хёндэ» попали в больницу.
Фото и видео: ГИБДД Бурятии
«В связи со сложившейся ситуацией в Баргузинском районе ограничено движение общественного транспорта. Уважаемые водители, будьте внимательны, соблюдайте ПДД. По возможности, откажитесь от поездок в данных направлениях», - призвали в Госавтоинспекции.
Напомним, вчера сильный снегопад стал причиной смертельного ДТП в Баргузинском районе. Там в районе села Макаринино 80-летний водитель автомобиля ВАЗ-21043 не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Хёндэ Элантра». В результате аварии пожилой мужчина от полученных травм скончался на месте, два пассажира «Хёндэ» попали в больницу.
Фото и видео: ГИБДД Бурятии