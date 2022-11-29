Общество 29.11.2022 в 15:34
В Бурятии увеличат количество автобусов на маршруте в Сотниково
Решат ли два дополнительных автобуса наболевшую проблему, пока не известно
Текст: Константин Воронов
Для сокращения интервала движения на маршруте №129 Улан-Удэ - Сотниково в часы пик увеличат количество автобусов. Как сообщили в республиканском Минтрансе, до 2 декабря в работе будет задействовано 26 автобусов вместо 24. В целом перевозчик планирует увеличить количество транспортных средств до 28.
«С начала года на маршруте № 129 Улан-Удэ - Сотниково» специалистами министерства транспорта проведены 8 проверок на соблюдение расписания перевозчиком. Последняя подобная проверка была проведена 16 ноября. Во время проверки специалисты вели фото фиксацию, отмечали время прибытия автобусов. Выяснилось, что расписание движения перевозчиком соблюдается. Однако в часы пик интервал автобусов может увеличиваться до 20 минут. Такое увеличение наблюдается ориентировочно с 7 до 9 утра и вечером с 16 до 19. Перевозчик ООО «Бурятия-Маршрут-Авто» пояснил, что это происходит из-за пробок на улицах Иволгинская (левый берег), Трубачеева, Ключевская в Улан-Удэ», - рассказали в Минтрансе.
Для решения проблемы министерство рекомендовало перевозчику увеличить количество автобусов с 24 до 28. Так, до 2 декабря по маршруту будет ходить уже 26 автобусов.
«Работа по сокращению интервала движения №129 маршрута министерством продолжается. Отметим, что на сегодняшний день транспортное сообщение жителей Сотниково осуществляется двумя маршрутами №129 и №177. Также министерством повторно открыт конкурс по определению перевозчика на новый маршрут №178 со схемой следования по ул. Верхняя Садовая и Садовая. Как только перевозчик будет определен, конечную №177 вернут обратно на ул. Медицинскую», - сообщает Минтранс.
Напомним, на днях с жалобами на работу маршрута жители Сотниково обратились к главе Бурятии.
«И в будние, и в выходные дни уехать из поселка невозможно. Стоять приходится по часу. На улице морозы, ситуация превращается в какой-то апокалипсис. Чего ждут власти, чтобы наши дети отморозили себе руки и ноги, прежде чем проблема с маршрутами до Сотниково будет решена?» – возмущались жители Сотниково.
Фото: Минтранс Бурятии
«С начала года на маршруте № 129 Улан-Удэ - Сотниково» специалистами министерства транспорта проведены 8 проверок на соблюдение расписания перевозчиком. Последняя подобная проверка была проведена 16 ноября. Во время проверки специалисты вели фото фиксацию, отмечали время прибытия автобусов. Выяснилось, что расписание движения перевозчиком соблюдается. Однако в часы пик интервал автобусов может увеличиваться до 20 минут. Такое увеличение наблюдается ориентировочно с 7 до 9 утра и вечером с 16 до 19. Перевозчик ООО «Бурятия-Маршрут-Авто» пояснил, что это происходит из-за пробок на улицах Иволгинская (левый берег), Трубачеева, Ключевская в Улан-Удэ», - рассказали в Минтрансе.
Для решения проблемы министерство рекомендовало перевозчику увеличить количество автобусов с 24 до 28. Так, до 2 декабря по маршруту будет ходить уже 26 автобусов.
«Работа по сокращению интервала движения №129 маршрута министерством продолжается. Отметим, что на сегодняшний день транспортное сообщение жителей Сотниково осуществляется двумя маршрутами №129 и №177. Также министерством повторно открыт конкурс по определению перевозчика на новый маршрут №178 со схемой следования по ул. Верхняя Садовая и Садовая. Как только перевозчик будет определен, конечную №177 вернут обратно на ул. Медицинскую», - сообщает Минтранс.
Напомним, на днях с жалобами на работу маршрута жители Сотниково обратились к главе Бурятии.
«И в будние, и в выходные дни уехать из поселка невозможно. Стоять приходится по часу. На улице морозы, ситуация превращается в какой-то апокалипсис. Чего ждут власти, чтобы наши дети отморозили себе руки и ноги, прежде чем проблема с маршрутами до Сотниково будет решена?» – возмущались жители Сотниково.
Фото: Минтранс Бурятии
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