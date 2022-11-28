В Бурятии жители поселка Сотниково обращаются за помощью к главе республики

Жители Сотниково замерзают на остановках, они устали от чехарды на маршрутках и обращаются к главе республики с последней надеждой.«Мы, жители Сотниково, заявляем, что 129 маршрут не подчиняется НИКОМУ. Минтранс, делая проверки по нашим жалобам, говорит и пишет, то все в порядке. Конечно, как только делают проверку, звонят бригадиру, и...вуаля, они здесь. Полный беспредел! Наши дети стоят на остановках, мёрзнут по 30-50 минут! Мы не знаем, когда выйти, чтобы уехать. Расписания нет. И если половина села может уехать на 177, то мы, более 5 тысяч жителей, ввиду изменения маршрута 177, который теперь не доходит до нас, вынуждены ждать только 129, а его НЕТ! Кричим SOS, помогите!!! Достучаться не возможно ни до кого. Алексей Самбуевич, мы не можем к Вам попасть на прием, стоим в очереди с апреля. Выслушайте нас!» - пишут сотниковцы.Напомним, не так давно минтранс Бурятии в качестве эксперимента решил сократить протяженность маршрута №129 «Сотниково-Улан-Удэ». Ранее местные жители уже неоднократно жаловались, что в пиковые часы на маршруте нарушался интервал движения, в результате автобусы приходится долго ждать.С 26 сентября для части автобусов по данному маршруту сократили движение до остановки «Восточные ворота», часть по-прежнему доезжала до остановки «Мелькомбинат».«Такая мера позволит избежать места заторов, в частности на улице Трубачеева, и, соответственно, улучшит качество перевозок по данному маршруту», - были уверены в Минтрансе.Эксперимент продлился месяц, однако, по словам жителей Сотниково, он с треском провален.- И в будние, и в выходные дни уехать из поселка невозможно. Стоять приходится по часу. На улице морозы, ситуация превращается в какой-то апокалипсис. Чего ждут власти, чтобы наши дети отморозили себе руки и ноги, прежде чем проблема с маршрутами до Сотниково будет решена? – возмущаются жители поселка.Отметим, по последним данным переписи населения, в Сотниково сейчас проживает порядка 11 тысяч человек, у большинства из которых нет личного авто. И они вынуждены целиком и полностью зависеть от общественного транспорта, который работает, как ему вздумается.