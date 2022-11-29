Общество 29.11.2022 в 16:42

Почти четыреста дворов и порядка ста парков благоустроили в Бурятии в этом году

В общей сложности на эти цели выделили более миллиарда рублей
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Текст: Иван Иванов
Почти четыреста дворов и порядка ста парков благоустроили в Бурятии в этом году
За год в республике привели в порядок 92 общественные территории и 363 двора. В общей сложности на эти цели было выделено более одного миллиарда из федерального бюджета. В этом году в Бурятии проходило масштабное благоустройство сразу по двум федеральным программам - «1000 дворов» и «Формирование комфортной городской среды».

Ежегодно в Бурятии проходит благоустройство общественных и дворовых территорий по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В этом году по проекту удалось обновить 92 парка и сквера.

Один из таких парков находится в городе Закаменск. Благоустройство центрального парка здесь проходит на протяжении последних четырех лет.

«В этом году были установлены коллективные качели, спорт площадка, воркаут, построен новый резной мостик, обновлены лестницы для входа в парк со всех ориентиров города. Одним из пожеланий наших жителей было возобновить старые скульптуры, которые украшали общественное пространство еще в советское время. Это 5 скульптур: шахтер- как символ профессии, благодаря которой зародился наш город, лучница, боксёр, волейболист и футболист. Теперь скульптуры изюминка парка», - рассказала заместитель главы города Закаменск Вероника Дашеева.

Что касается дворовых пространств по проекту «Формирование комфортной городской среды», то в большинстве случаев благоустройство проходило по минимальному перечню. Это означает, что во дворах провели ремонт проездов, установили лавочки, скамейки, урны и освещение. Таким образом, за год в порядок привели 116 дворов.

К примеру, в поселке Саган-Нур Мухоршибирского района провели работы по монтажу асфальтового покрытия тротуаров, проезжей части и парковочных мест на придомовой территории по улице Ширяева, 4.

«Теперь у нас красиво, ухоженно и безопасно. Заасфальтированные тротуары четко выделяют зону, где могут гулять взрослые и дети, стало больше парковочных мест, у нас их не хватало», - говорит о комплексном благоустройстве дворовой территории Галина Тонкушина, председатель Совета ветеранов, житель многоквартирного дома №4 по ул.Ширяева.

Всего на благоустройство парков и дворов по проекту «Формирование комфортной городской среды» в этом году было предусмотрено 255 миллионов рублей.

Впервые в этом году в Бурятии стартовал проект «1000 дворов». Благодаря новой программе появилась возможность построить полноценные игровые комплексы для детей всех возрастов по всей республике. Теперь в 232 населенных пунктах есть 247 многофункциональных детских площадок. Федеральное финансирование по этой программе составило 849 миллионов рублей.

«В этом году у нас была проделана большая работа по благоустройству. Это ремонт парковых зон и дворовых территорий по проекту «Формирование комфортной городской среды», а также впервые в этом году проходило благоустройство по программе «1000 дворов». Таким образом мы приводим в порядок не только небольшие придомовые территории, но и строим полноценные игровые комплексы», - отметил министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.

Отметим, за пять лет в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в Бурятии благоустроено 852 дворовых и 554 общественных территорий. Парки, скверы и придомовые пространства республики становятся всё более комфортными.
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