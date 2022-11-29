Общество 29.11.2022 в 17:03
В Бурятии ограничили движение по Баргузинскому тракту
Видимость на дороге почти нулевая
Текст: Константин Воронов
Из-за сильного снегопада и ветра от Усть-Баргузина до Адамово (260-285 км) на региональной дороге Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан введено ограничение движения для легкового транспорта и пассажирских автобусов.
«В настоящее время видимость на дороге почти нулевая, есть заносы. На участке работает спецтехника», - сообщили в Минтрансе Бурятии.
ГКУ «Бурятрегионавтодор» организовал круглосуточную работу ситуационного центра. В случае аварии или сложной дорожной ситуации необходимо позвонить дежурному по номеру 8 (3012) 55-20-55. Центр работает в тесном взаимодействии с МЧС, Управлением ГИБДД Бурятии и другими дорожными службами.
Напомним, в Бурятии из-за непогоды второй день подряд затруднено движение в Баргузинском, Кабанском и Прибайкальском районах. Госавтоинспекция призвала водителей по возможности отказаться от поездок через эти районы.
Фото: ГИБДД Бурятии
«В настоящее время видимость на дороге почти нулевая, есть заносы. На участке работает спецтехника», - сообщили в Минтрансе Бурятии.
ГКУ «Бурятрегионавтодор» организовал круглосуточную работу ситуационного центра. В случае аварии или сложной дорожной ситуации необходимо позвонить дежурному по номеру 8 (3012) 55-20-55. Центр работает в тесном взаимодействии с МЧС, Управлением ГИБДД Бурятии и другими дорожными службами.
Напомним, в Бурятии из-за непогоды второй день подряд затруднено движение в Баргузинском, Кабанском и Прибайкальском районах. Госавтоинспекция призвала водителей по возможности отказаться от поездок через эти районы.
Фото: ГИБДД Бурятии
Тегидвижение