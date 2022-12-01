Транспортные полицейские Бурятии раскрыли контрабанду алюминия

Следователи Улан-Удэнского Линейного отдела МВД России на транспорте завершили предварительное расследование уголовного дела по статье 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров в крупном размере), сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.По версии следствия, в июле 2021 года 27-летний житель Улан-Удэ, имея в распоряжении документы индивидуального предпринимателя, не осведомленного о его преступных намерениях, подготовил от имени предпринимателя недостоверные товарно-сопроводительные документы и внешнеторговый контракт. После чего через таможенного специалиста, также не осведомленного о его преступных действиях, подал декларацию на экспорт в одну из стран Восточной Азии 9 тысяч килограмм алюминиевого сплава, предназначенного для использования в металлургии.В результате противоправных действий в августе 2021 года алюминиевый сплав стоимостью более полутора миллиона рублей был вывезен автомобильным транспортом с территории России через таможенный пост в иностранное государство.Бурятский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, которое направлено в Артемовский городской суд Приморского края для рассмотрения по существу, уточнили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.Отметим, что алюминий крайне необычный предмет контрабанды из Бурятии, откуда чаще всего пытаются незаконно экспортировать лес.Фото: unsplash.com